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После нескольких противоречивых эпизодов с выездом за границы трассы по ходу сезона-2021 новые руководители гонок, Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, взяли с этого года курс на более строгий контроль. Они объявили, что теперь поребрик не будет считаться частью полотна, а фиксировать нарушение будут исключительно по белым линиям.

На «Ред Булл Ринге» есть несколько участков, где гонщики стремятся ехать максимально широко – в частности, это касается быстрых девятого и десятого поворотов в конце круга.

По ходу воскресной гонки судьи зафиксировали в общей сложности 43 нарушения границ трассы, а Себастьян Феттель, Пьер Гасли, Ландо Норрис и Гуаньюй Чжоу получили по пять штрафных секунд за три таких нарушения.

После финиша гонщики выразили свое негативное отношение к подобной практике.

«В этот уик-энд дебаты о границах трассы стали какой-то шуткой, – сказал Макс Ферстаппен. – Это было не только в Ф1, но и в Ф2 с Ф3.

Очень легко говорить, что нужно просто оставаться между белых линий. Но когда ты мчишься в быстрых поворотах, часть из которых слепые, у машины есть недостаточная поворачиваемость, а шины уже изношены – удержаться в границах трассы вовсе не так просто.

Отыграешь ли ты время, выехав за линию? Возможно, да, а возможно и нет. Честно говоря, на этой трассе есть два-три поворота, где ты можешь сместиться чуть шире.

Я не знаю, стоит ли давать штраф тем, кто сместился на 1 мм шире. Если это настолько важно, можно насыпать там гравия или поставить стену».

Чемпион мира добавил, что сложившаяся ситуация «выглядит не очень хорошо для спорта», и что гонщики должны получать «естественное наказание» за слишком широкие выезды с трассы.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Ландо Норрис добавил: «Одно из моих нарушений было в первом повороте. Я заблокировал там переднее колесо, налетел на высокий поребрик и разом потерял около секунды. А потом за все это меня еще и наказали.

Я достаточно наказал сам себя. Давать штраф тут довольно тупо. Да, это жизнь, и правила одни для всех. Мы хотим стабильности и все такое.

Мы обсуждали все это и говорили, что после прошлого года хотим более строгого контроля и единого подхода. Но пилотам хочется чего-то другого, чего-то более эффективного [чем сейчас]. Посмотрим.

На этой трассе очень сложно в точности контролировать соблюдение пределов».

В том же духе высказался и Мик Шумахер: «Довольно глупо, когда ты выезжаешь с трассы на сантиметр и получаешь за это пять секунд. В большинстве случаев, нарушая границы, ты ничего не отыгрываешь. А обычно даже теряешь.

Этот вопрос еще надо обсуждать. Думаю, к следующим этапам ситуацию можно улучшить. Думаю, в Ле-Кастелле этот вопрос будет еще более актуален».