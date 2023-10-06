Предыдущая / Элбон рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в 2024 году
Формула 1 / Гран При Катара Новость

Цуноду попросили прокомментировать слухи про Aston Martin. Он лишь все запутал

Гонщик попытался заверить, что ему неинтересно уходить из Red Bull – но получилось как-то неоднозначно

Джонатан Нобл
Автор:
Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri

Слухи о том, что Юки Цунода в обозримом будущем может оказаться в Aston Martin F1, возникли в паддоке Больших Призов еще до того, как его нынешняя команда AlphaTauri объявила о продлении контракта с японцем до конца 2024 года.   

О причинах слухов по поводу предстоящего перехода Юки догадаться несложно: во-первых, с сезона-2026 его земляки из Honda начнут поставлять свои моторы AMR, а во-вторых, сейчас конкуренция за место в главной команде «Быков» столь велика, что у Юки просто нет шансов оказаться там. 

В то же время, за AlphaTauri он ездит с 2021-го, а эта команда редко сохраняет пилотов надолго. 

По ходу медиа-дня в Катаре Цуноду попросили поделиться мыслями по поводу его будущего – и тем, рассчитывает ли он рано или поздно получить место в RBR. 

«Очень надеюсь, что да, – ответил гонщик. – Мне бы очень хотелось, чтобы в Red Bull правильно все поняли – и не подумали, что я заинтересован перейти в Aston Martin или чем-то таком.  

Я – гонщик AlphaTauri, Red Bull поддерживают мою карьеру с той поры, когда мне было 18. И я нацелен приносить результаты Red Bull, а вовсе не Aston Martin.

Надеюсь, они разберутся, что к чему, и будут всерьез рассматривать мое будущее. 

Если я буду выступать хорошо, то, хочется верить, они задумаются о моем переходе [в «старшую» команду]. Если нет – я приму и это. Но все же мне хотелось бы видеть какие-то подвижки в случае хороших результатов».

Читайте также:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Юки задали прямой вопрос, не боится ли он, что окончательное расставание Honda с Red Bull – сейчас технические связи еще сохраняются, несмотря на временный уход японцев из Ф1 – негативно скажется на его будущем в составе «Быков».

«Если так – будет очень жаль, – ответил Цунода. – Я не знаю, как в точности развиваются отношения с Honda, но они поставляют нам моторы. 

Я слышал их слова о том, что не имеет значения, где именно я выступаю – главное, что у меня должна быть возможность добиваться успеха. В Honda просто хотят, чтобы у японских пилотов все получалось. 

Конечно, было бы очень здорово работать вместе, но в конечном счете это не так и важно. И это то, что мне очень нравится в Honda. 

Для них не имеет значения, в какой команде я выступаю. Они не ограничиваются командой Aston Martin или какой-то еще. Они занимаются пилотом, Юки Цунодой, и поддерживают меня на пути к успеху».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Элбон рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в 2024 году
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Детали: как в Pirelli узнали о проблемах с шинами на трассе в Катаре

Детали: как в Pirelli узнали о проблемах с шинами на трассе в Катаре

Формула 1
Гран При Катара

Детали: как в Pirelli узнали о проблемах с шинами на трассе в Катаре Детали: как в Pirelli узнали о проблемах с шинами на трассе в Катаре

Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

Формула 1
Гран При Катара

Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

Повреждения шин в Катаре напугали Ф1 и вынудили менять правила

Повреждения шин в Катаре напугали Ф1 и вынудили менять правила

Формула 1
Гран При Катара

Повреждения шин в Катаре напугали Ф1 и вынудили менять правила Повреждения шин в Катаре напугали Ф1 и вынудили менять правила

Юки Цунода Больше от
Юки Цунода
Стартовая решетка спринта Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара Стартовая решетка спринта Гран При Катара

Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Катара

Гран При Катара: дуэли в квалификациях Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Технический брифинг: только три команды привезли обновления в Катар

Технический брифинг: только три команды привезли обновления в Катар

Формула 1
Гран При Катара

Технический брифинг: только три команды привезли обновления в Катар Технический брифинг: только три команды привезли обновления в Катар

«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й

«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й

Формула 1

«Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й «Им стоило оставить Лоусона». Херберт счел ошибкой выбор AlphaTauri на 2024-й

Самое важное:

«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

F1 Формула 1
Гран При Катара

«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft «Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

F1 Формула 1
Гран При Катара

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

F1 Формула 1
Гран При Катара

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1 Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

F1 Формула 1
Гран При Катара

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.