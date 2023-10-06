Цуноду попросили прокомментировать слухи про Aston Martin. Он лишь все запутал
Гонщик попытался заверить, что ему неинтересно уходить из Red Bull – но получилось как-то неоднозначно
Слухи о том, что Юки Цунода в обозримом будущем может оказаться в Aston Martin F1, возникли в паддоке Больших Призов еще до того, как его нынешняя команда AlphaTauri объявила о продлении контракта с японцем до конца 2024 года.
О причинах слухов по поводу предстоящего перехода Юки догадаться несложно: во-первых, с сезона-2026 его земляки из Honda начнут поставлять свои моторы AMR, а во-вторых, сейчас конкуренция за место в главной команде «Быков» столь велика, что у Юки просто нет шансов оказаться там.
В то же время, за AlphaTauri он ездит с 2021-го, а эта команда редко сохраняет пилотов надолго.
По ходу медиа-дня в Катаре Цуноду попросили поделиться мыслями по поводу его будущего – и тем, рассчитывает ли он рано или поздно получить место в RBR.
«Очень надеюсь, что да, – ответил гонщик. – Мне бы очень хотелось, чтобы в Red Bull правильно все поняли – и не подумали, что я заинтересован перейти в Aston Martin или чем-то таком.
Я – гонщик AlphaTauri, Red Bull поддерживают мою карьеру с той поры, когда мне было 18. И я нацелен приносить результаты Red Bull, а вовсе не Aston Martin.
Надеюсь, они разберутся, что к чему, и будут всерьез рассматривать мое будущее.
Если я буду выступать хорошо, то, хочется верить, они задумаются о моем переходе [в «старшую» команду]. Если нет – я приму и это. Но все же мне хотелось бы видеть какие-то подвижки в случае хороших результатов».
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Юки Цунода, AlphaTauri AT04
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Юки задали прямой вопрос, не боится ли он, что окончательное расставание Honda с Red Bull – сейчас технические связи еще сохраняются, несмотря на временный уход японцев из Ф1 – негативно скажется на его будущем в составе «Быков».
«Если так – будет очень жаль, – ответил Цунода. – Я не знаю, как в точности развиваются отношения с Honda, но они поставляют нам моторы.
Я слышал их слова о том, что не имеет значения, где именно я выступаю – главное, что у меня должна быть возможность добиваться успеха. В Honda просто хотят, чтобы у японских пилотов все получалось.
Конечно, было бы очень здорово работать вместе, но в конечном счете это не так и важно. И это то, что мне очень нравится в Honda.
Для них не имеет значения, в какой команде я выступаю. Они не ограничиваются командой Aston Martin или какой-то еще. Они занимаются пилотом, Юки Цунодой, и поддерживают меня на пути к успеху».
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