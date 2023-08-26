Цуноду переставили на три позиции по решетке за помеху Хэмилтону в квалификации
Гонщика AlphaTauri признали виновным в блокировке семикратного чемпиона мира – вместо 14-й он теперь будет стартовать с 17-й позиции
Судьи FIA пришли к выводу, что во втором сегменте субботней сессии голландского Гран При Юки Цунода, находясь на медленном круге, недостаточно подвинулся в сторону в профилированном 13-м повороте, чтобы освободить сухую траекторию Льюису Хэмилтону – тот как раз готовился начать быструю попытку.
Из-за этого гонщик Mercedes не смог проехать достаточно быстро и остался только 13-м.
Японца признали виновным в блокировке, что привело к традиционной перестановке на три позиции: вместо 14-го места в одном ряду с Льюисом гонщик будет стартовать в воскресенье 17-м.
«Цунода объяснил, что его незадолго до этого опередил другой пилот, и он решил сбросить скорость, чтобы обеспечить впереди свободное место, – сказано в официальном вердикте. – Однако, по мнению судей, он явно имел возможность сместиться дальше от траектории, так что имело место блокировка».
Глава Mercedes F1 Тото Вольф назвал этот эпизод «очень болезненным», а действия гонщика AlphaTauri – «крайне неловкими».
За счет наказания Юки по одной позиции выиграли Нико Хюлькенберг, Чжоу Гуаньй и Эстебан Окон.
Кроме того, аналогичные эпизоды с участием обоих пилотов Aston Martin, которые также помешали Льюису в квалификации, были оставлены без последствий.
Карлос Сайнс, который после выезда с пит-лейна едва не впечатал в стену Оскара Пиастри, был оштрафован на 5000 евро и получил первое в нынешнем сезоне предупреждение. Команда не предупредила испанца о приближении соперника, а сам он просто не мог видеть того.
Наконец, FIA опубликовала список деталей, которые пришлось заменить для восстановления разбитых в квалификации Ferrari Шарля Леклера и Williams Логана Сарджента. Исходя из перечня, велика вероятность, что команды могут принять решение о старте своих гонщиков с пит-лейна.
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