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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Цуноде заменили почти всю силовую установку после аварии в квалификации

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, Редактор

На болиде AlphaTauri поменяли ДВС, турбину и оба мотор-генератора

Цуноде заменили почти всю силовую установку после аварии в квалификации

Механики команды AlphaTauri были вынуждены заменить на разбитом болиде Юки Цуноды не только коробку передач и заднюю подвеску, но и почти все компоненты силовой установки, говорится в сообщении FIA.

Так, под замену попали двигатель внутреннего сгорания, турбонаддув, а также мотор-генераторы MGU-H и MGU-K, которые являются элементами гибридного привода. Неизменными остались только тяговая батарея и управляющая электроника, которые по правилам также считаются частями силовой установки.

Согласно регламенту, на протяжении сезона гонщик может использовать только по три экземпляра всех замененных на машине Цуноды элементов силовой установки. Если требуется поставить четвертый и более по счету узел, пилот теряет позиции на старте гонки.

Цунода разбил свою машину в самом начале первой сессии квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Он не успел завершить ни одного быстрого круга и в любом случае стартует последним.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Юки Цунода
Автор Сергей Иванов

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