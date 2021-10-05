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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Цунода поставил дома симулятор, чтобы отточить стиль езды

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Японский пилот надеется справиться с трудностями за счет большей подготовки

Цунода поставил дома симулятор, чтобы отточить стиль езды

Юки Цунода здорово дебютировал в Формуле 1, став девятым в Бахрейне. Японца сразу же провозгласили лучшим новичком чемпионата за многие годы, однако затем его результаты пошли на спад.

В последующих 14 Гран При Цунода лишь четыре раза попадал в очки, зато отметился множеством аварий. AlphaTauri даже заставила его переехать в Италию, чтобы следить за подготовкой пилота. Сейчас Цунода свои надежды связывает с домашним симулятором.

«Я проезжаю там много кругов, – рассказал Цунода. – Конечно, это не то же самое, что полноценный симулятор на базе Red Bull, самый реалистичный из всех, что я видел.

Но главная выгода от работа на симуляторе это изучение трасс и оттачивание своего стиля езды. Еще я могу пересмотреть какие-то моменты прошлых гонок или потренировать определенный стиль вождения. 

Полезно иметь симулятор дома. Я могу обсудить свои тренировки с инженером, или отрепетировать целый Гран При от первой тренировки до квалификации по планам, которые составил инженер». 

Получив симулятор перед Гран При Турции, Цунода также может изучить трассу, на которой не выступал никогда прежде.

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