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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Цуноде и Строллу поменяют моторы, они стартуют с конца

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Порядок их старта относительно друг друга решит квалификация

Цуноде и Строллу поменяют моторы, они стартуют с конца

На болидах AlphaTauri Юки Цуноды и Aston Martin Лэнса Стролла будут почти полностью заменены гибридные силовые установки. Большинство элементов меняются внепланово, а значит оба лишатся стартовых позиций на Гран При Мексики, что автоматически гарантирует им старт с последних мест. При этом кто из них будет стартовать последним, а кто предпоследним решится по ходу квалификации, где впереди окажется из них двоих быстрейший.

Фактически, под замену у обоих пилотов не попали только тяговые батареи гибридного привода. Все остальные элементы, включая ДВС, турбины, оба мотор-генератора и блоки управляющей электроники будут новыми.

Оба гонщика также получили новые выхлопные системы, но их лимит на сезон и у Стролла и у Цуноды пока не исчерпан, так что за это штрафов они не получат. Выхлоп заменят и у Серхио Переса, но он также пока останется без штрафа. Для мексиканца это шестая из восьми допустимых замен выхлопной системы в сезоне.

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