Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

Квалификация Гран При Австрии принесла Юки Цуноде лучший результат в карьере – пилот AlphaTauri будет стартовать седьмым. При этом он по-прежнему ни разу не смог опередить своего партнера по команде Пьера Гасли – в этой паре счет в квалификационных дуэлях составляет уже 0:9.

Сам Цунода рассказал, что проанализировал свои выступления и пришел к выводу: ни к чему гнаться за Гасли, так как это приводит к плохим последствиям.

«Я не думаю, что это будет просто, – отметил он, отвечая на вопрос о возможности догнать напарника. – Знаете, в Австрии у нас два этапа, потому мне чуть проще адаптироваться. Но все равно на каждой трассе, если сравнивать наш опыт, у него значительное преимущество.

До недавнего времени я пытался атаковать, как можно быстрее сократить отставание от него – сделать это уже в первом сегменте квалификации или даже в первой тренировке. И почти всегда это приводило к тому, что я оказывался в стене.

Так что сейчас я не нацеливаюсь настолько высоко. Просто стремлюсь контролировать себя, постоянно доходить до финала квалификации. Такое ощущение, что этот подход придает мне больше уверенности. Думаю, ее по-прежнему недостаточно, но все же… Как только я почувствую уверенность, попробую вновь атаковать и опередить его [Гасли]».

На Гран При Австрии разница между пилотами AlphaTauri оказалась минимальной со старта сезона: Гасли опередил напарника на 0,166 секунды. Квалификационный счет 9:0 сейчас также зафиксировал в дуэли между гонщиками Williams.