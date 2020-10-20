Цунода займет место Квята в Ф1, если получит Суперлицензию

Слухи о переходе пилота Ф2 Юки Цуноды в Формулу 1 усиливались в последние недели, пока не прозвучало фактическое подтверждение этой информации.

В эфире Sky Sport Германия Хельмут Марко сказал: «Сейчас мы считаем только одного гонщика кандидатом на место в Ф1. Это Юки Цунода. Мы планируем посадить его в AlphaTauri, ему всего лишь требуется заработать достаточно баллов Суперлицензии».

Это означает, что если японец сохранит третью строчку в общем зачете Ф2, которую занимает за два этапа до конца сезона, то ему гарантировано место Даниила Квята – понятно, что команда из Фаэнцы предпочтет сохранить в составе победителя недавнего Гран При Италии Пьера Гасли и избавится именно от россиянина.

Сейчас у 20-летнего Цуноды есть 12 баллов за титул в японской Формуле 4 по итогам 2018 года и еще семь – за четвертую позицию в прошлогодней Евроформуле Open. Таким образом, чтобы выполнить критерий FIA (40 баллов за три сезона) Юки осталось заработать 21 балл, то есть закончить сезон Ф2 в первой четверке.

Кроме того, недавно FIA подтвердила, что из-за особой ситуации, возникшей по вине коронавируса, на Суперлицензию сейчас вправе претендовать даже те, кто заработал всего 30 баллов за три года. Каждый такой случай федерация обещала изучать отдельно.