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Формула 1 / Новость

Цунода займет место Квята в Ф1, если получит Суперлицензию

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Цунода займет место Квята в Ф1, если получит Суперлицензию
Автор:
, Ответственный редактор

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объявил, что японцу гарантировано место в AlphaTauri, если тот заработает достаточно баллов в Формуле 2

Слухи о переходе пилота Ф2 Юки Цуноды в Формулу 1 усиливались в последние недели, пока не прозвучало фактическое подтверждение этой информации.

В эфире Sky Sport Германия Хельмут Марко сказал: «Сейчас мы считаем только одного гонщика кандидатом на место в Ф1. Это Юки Цунода. Мы планируем посадить его в AlphaTauri, ему всего лишь требуется заработать достаточно баллов Суперлицензии».

Это означает, что если японец сохранит третью строчку в общем зачете Ф2, которую занимает за два этапа до конца сезона, то ему гарантировано место Даниила Квята – понятно, что команда из Фаэнцы предпочтет сохранить в составе победителя недавнего Гран При Италии Пьера Гасли и избавится именно от россиянина.    

Сейчас у 20-летнего Цуноды есть 12 баллов за титул в японской Формуле 4 по итогам 2018 года и еще семь – за четвертую позицию в прошлогодней Евроформуле Open. Таким образом, чтобы выполнить критерий FIA (40 баллов за три сезона) Юки осталось заработать 21 балл, то есть закончить сезон Ф2 в первой четверке. 

Кроме того, недавно FIA подтвердила, что из-за особой ситуации, возникшей по вине коронавируса, на Суперлицензию сейчас вправе претендовать даже те, кто заработал всего 30 баллов за три года. Каждый такой случай федерация обещала изучать отдельно. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Даниил Квят , Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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