Цунода займет место Квята в Ф1, если получит Суперлицензию
Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объявил, что японцу гарантировано место в AlphaTauri, если тот заработает достаточно баллов в Формуле 2
Слухи о переходе пилота Ф2 Юки Цуноды в Формулу 1 усиливались в последние недели, пока не прозвучало фактическое подтверждение этой информации.
В эфире Sky Sport Германия Хельмут Марко сказал: «Сейчас мы считаем только одного гонщика кандидатом на место в Ф1. Это Юки Цунода. Мы планируем посадить его в AlphaTauri, ему всего лишь требуется заработать достаточно баллов Суперлицензии».
Это означает, что если японец сохранит третью строчку в общем зачете Ф2, которую занимает за два этапа до конца сезона, то ему гарантировано место Даниила Квята – понятно, что команда из Фаэнцы предпочтет сохранить в составе победителя недавнего Гран При Италии Пьера Гасли и избавится именно от россиянина.
Сейчас у 20-летнего Цуноды есть 12 баллов за титул в японской Формуле 4 по итогам 2018 года и еще семь – за четвертую позицию в прошлогодней Евроформуле Open. Таким образом, чтобы выполнить критерий FIA (40 баллов за три сезона) Юки осталось заработать 21 балл, то есть закончить сезон Ф2 в первой четверке.
Кроме того, недавно FIA подтвердила, что из-за особой ситуации, возникшей по вине коронавируса, на Суперлицензию сейчас вправе претендовать даже те, кто заработал всего 30 баллов за три года. Каждый такой случай федерация обещала изучать отдельно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Хельмут Марко , Даниил Квят , Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Александр Кабановский