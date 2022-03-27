Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку Следующая / Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Цунода выбыл из Гран При Саудовской Аравии еще до старта

Машина японского пилота остановилась на трассе по пути из боксов на стартовое поле

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Цунода выбыл из Гран При Саудовской Аравии еще до старта
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Юки Цунода не смог проехать в квалификации на трассе в Джидде ни одного быстрого круга из-за неполадок в топливной системе и должен был стартовать последним. 

Однако за полчаса до старта стало понятно, что гонщик AlphaTauri вовсе не сможет выступить в гонке. По пути из боксов на стартовую решетку его машина остановилась на трассе, и гонщик вынужден был выбраться из кокпита. 

Таким образов, число участников Гран При сократилось до 18 – ранее команда Haas объявила, что ее пилот Мик Шумахер также не выйдет на старт.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку
Предыдущая новость

В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку
Следующая новость

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде

В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку

Перес завоевал первый поул в карьере, Шумахер попал в больницу Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес завоевал первый поул в карьере, Шумахер попал в больницу

Юки Цунода Больше от
Юки Цунода
Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes

Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull

Цунода поставил AlphaTauri на восьмое место среди команд Ф1 Гран При Бахрейна
Формула 1

Цунода поставил AlphaTauri на восьмое место среди команд Ф1

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире

«Шашлык» в Бахрейне может обернуться проблемами для Гасли Гран При Бахрейна
Формула 1

«Шашлык» в Бахрейне может обернуться проблемами для Гасли

Самое важное:

Ферстаппен: Было непросто играть в игры с Леклером
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Было непросто играть в игры с Леклером

Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Саудовской Аравии: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Саудовской Аравии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Саудовской Аравии

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен выиграл у Леклера дуэль за победу в Джидде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.