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Цунода выбыл из Гран При Саудовской Аравии еще до старта
Машина японского пилота остановилась на трассе по пути из боксов на стартовое поле
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Юки Цунода не смог проехать в квалификации на трассе в Джидде ни одного быстрого круга из-за неполадок в топливной системе и должен был стартовать последним.
Однако за полчаса до старта стало понятно, что гонщик AlphaTauri вовсе не сможет выступить в гонке. По пути из боксов на стартовую решетку его машина остановилась на трассе, и гонщик вынужден был выбраться из кокпита.
Таким образов, число участников Гран При сократилось до 18 – ранее команда Haas объявила, что ее пилот Мик Шумахер также не выйдет на старт.
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