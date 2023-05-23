Цунода вспомнил, как перестал получать удовольствие от гонок

Юки Цунода пришел в Формулу 1 в 20-летнем возрасте, и его дебютный чемпионат-2021 начался под знаком ошибок, аварий и недостаточной стабильности. Из-за этого команде AlphaTauri пришлось принимать меры: по ходу сезона гонщика попросили переселиться поближе к базе в Фаэнце и почаще приезжать туда.

Эти меры дали результат, выступления Юки улучшились, и контракт с ним продлили еще на год. Однако в 2022-м, как рассказал пилот, у него был период, когда будущее оказалось под вопросом. О продолжении выступлений Цуноды команда объявила только в сентябре – а до этого времени ему было очень некомфортно в психологическом плане.

«Понятно, что я выкладывался изо всех сил, – рассказал японец. – Но сейчас я понимаю, что между Гран При Азербайджана и Японии мне невероятно мешало отсутствие контракта.

Я перестал получать удовольствие от Формулы 1. Чувство было такое, что я просто работаю на команду ради продления соглашения с ней. А ведь так быть не должно.

В первых гонках того сезона, добиваясь хороших результатов, я по-настоящему радовался им. И именно это важнее всего в нашем деле.

Неприятно говорить такое, но я ведь выступаю не ради контракта. Я делаю это, чтобы показать свое мастерство. Я верю, что выступаю здесь, потому что вхожу в число лучших – и стремлюсь доказывать это своим пилотажем и своими результатами».

Юки Цунода, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool

«Понял, что не хочу в будущем жалеть об упущенных возможностях»

Юки добавил, что 2023 год поставил перед ним новую задачу. После того, как из AlphaTauri ушел Пьер Гасли, именно ему пришлось взять на себя функции лидера. И по ходу межсезонья гонщик обнаружил в себе любопытные изменения.

«Нынешние ощущения от выступлений нравятся мне куда больше тех, что были в прежние годы, – рассказал пилот. – Я знаю, как много для меня значат гонки и сколь важна для меня Формула 1. Пару лет назад таких эмоций не было.

В прошлом сезоне я после каждой гонки осознавал, что мог бы добиться большего. И в квалификациях частенько бывало такое. Сейчас я провожу третий сезон, и если выступать таким образом, ты потеряешь место в кокпите.

Так что я многое переосмыслил. Зимой мне в голову приходили самые разные мысли, и в итоге что-то поменялось.

Знаете, я посмотрел пару документальных лент и понял, что не хочу когда-нибудь в будущем испытывать сожаления из-за того, что не показал в Формуле 1 всего, на что был способен, и потому потерял свое место в пелотоне. И понимание этого сделало меня сильнее, я действительно изменился в профессиональном плане.

При этом я не пытался меняться – напротив, старался выкинуть все это из головы. Но сейчас прибываю с психологическом комфорте и в то же время получаю удовольствие от каждой гонки, при этом выкладываясь на максимум».

Цунода завершил все пять прошедших Гран При нынешнего сезона или десятым, или 11-м – и ни разу не уступил своему новому напарнику Нику де Врису. В активе японского гонщика сейчас два очка.

Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг