Цунода: В Имоле целился в топ-4, но перестарался

Юки Цунода впечатлил всех на своем дебютном Гран При Формулы 1 в Бахрейне. Однако в Имоле японец разбил машину в первом же сегменте квалификации, из-за чего стартовал последним.

Пилот AlphaTauri признал, что просто был слишком амбициозен.

«Я поставил себе слишком высокую цель, – признал Цунода. – С Имолой я был знаком больше других трасс, и рассчитывал набрать много очков. Я целился на место в топ-4 в квалификации. Но с первой тренировки все пошло не так.

На первой тренировке у меня были проблемы с мотором, а на третьей я из-за трафика не смог показать реальной скорости. Сейчас я знаю, что по темпу был в ней четвертым, но на квалификацию вышел без этого знания.

Я хотел пройти первый сегмент квалификации, потратив лишь один комплект шин. Но мне не надо было слишком сильно стараться. Если бы я знал о потенциале в третьей тренировке, то не сделал бы этого».

Цунода описал саму ошибку, приведшую к разбитой машине в первом сегменте: «Я хорошо подъехал к повороту и слишком разошелся. В итоге стал тормозить позже, чем пробовал до этого. Знал, что задняя часть начнет скользить, но решил рискнуть. В итоге скольжение оказалось сильнее, чем я ожидал, и я разбился».

В гонке Цунода тоже допустил разворот, лишивший его шансов на очки: «В гонке все было по-другому, ездой до красного флага я доволен. Развернуло меня из-за нехватки опыта. В итоге, за один Гран При я допустил две больших ошибки. Все мои слабости вышли наружу».

В Португалии японец готов немного убавить в агрессии: «Если у меня будет такой темп, как в Имоле, то не нужно будет прыгать выше головы».