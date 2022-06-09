Цунода утратил доверие к FIA после событий в Монако
Японскому гонщику не понравилась непоследовательность судей Ф1 по поводу пересечения линии на выезде из боксов
После Гран При Монако руководители Ф1 объявили, что теперь будут иначе оценивать пересечение гонщиками ограничительной линии при заезде на пит-лейн или возвращении на трассу. Прежде достаточно было прикоснуться колесом к линии, чтобы получить штраф, тогда как редакция регламента 2022 года допускает заезд на нее, лишь бы колесо полностью не оказалось по другую сторону.
Именно по этой причине Серхио Перес и Макс Ферстаппен не были наказаны в Монако.
В прошлом сезоне Юки Цунода был дважды наказан по ходу Гран При Австрии только за то, что задел линию колесом – по его словам, такое развитие событий свидетельствует о непоследовательности арбитров и приводит к потере доверия к ним.
В преддверии Гран При Азербайджана пилот AlphaTauri отметил: «Я больше не верю FIA. Они всегда предельно непоследовательны. Мне выписали уже четыре предупреждения, в последний раз – в Монако [за блокировку Кевина Магнуссена в пятницу]. Но я до сих пор не пойму, за что.
Знаете, нехорошо говорить о других, но другие пилоты позволяли себе куда худшие вещи и по ним даже не было разбирательства. Но вдруг FIA решает в какой-то гонке предельно строго судить за отдельный компонент.
Возможно, если в будущих этапах кто-то пересечет белую линию, его даже не накажут. Как по мне, я просто придерживаюсь написанного в правилах, стараясь действовать максимально безопасно, чтобы не было проблем. Я не могу допустить мысль, что раз в Монако Макс и Серхио пересекли белую линию, то теперь мы все можем так. Нет, каждый раз судейство отличается».
Цунода добавил: «Сейчас у руководителей гонок совсем другой стиль. Я не говорю, что это непременно плохо, хорошее тут тоже есть. Но важно действовать максимально стабильно и максимально честно со всеми командами. К примеру, с белыми линиями теперь все стало более понятно.
Но многие другие вещи – трактовка гоночных происшествий или действия в трафике, – с этим, мне кажется, у Майкла Маси опыта было побольше.
Мне самому тоже нужно больше времени, чтобы освоиться с новым подходом, или же стать более опытным. А до той поры остается просто выживать, рассчитывая не получить нового наказания».
Кевин Магнуссен из Haas объяснил проблемы судейства тем, что руководители гонок Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ пока только осваиваются в Ф1.
«Понятно, что у нас происходит ротация, в FIA пришли новые люди, – объяснил датчанин. – Впереди перемены к лучшему. Пока они лишь находят общий язык с этой работой. Нужно дать им времени прежде, чем делать какие-то выводы».
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