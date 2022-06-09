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Формула 1 Новость

Цунода утратил доверие к FIA после событий в Монако

Японскому гонщику не понравилась непоследовательность судей Ф1 по поводу пересечения линии на выезде из боксов

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Мэтт Кью
Цунода утратил доверие к FIA после событий в Монако
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После Гран При Монако руководители Ф1 объявили, что теперь будут иначе оценивать пересечение гонщиками ограничительной линии при заезде на пит-лейн или возвращении на трассу. Прежде достаточно было прикоснуться колесом к линии, чтобы получить штраф, тогда как редакция регламента 2022 года допускает заезд на нее, лишь бы колесо полностью не оказалось по другую сторону. 

Именно по этой причине Серхио Перес и Макс Ферстаппен не были наказаны в Монако. 

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В прошлом сезоне Юки Цунода был дважды наказан по ходу Гран При Австрии только за то, что задел линию колесом – по его словам, такое развитие событий свидетельствует о непоследовательности арбитров и приводит к потере доверия к ним. 

В преддверии Гран При Азербайджана пилот AlphaTauri отметил: «Я больше не верю FIA. Они всегда предельно непоследовательны. Мне выписали уже четыре предупреждения, в последний раз – в Монако [за блокировку Кевина Магнуссена в пятницу]. Но я до сих пор не пойму, за что.

Знаете, нехорошо говорить о других, но другие пилоты позволяли себе куда худшие вещи и по ним даже не было разбирательства. Но вдруг FIA решает в какой-то гонке предельно строго судить за отдельный компонент. 

Возможно, если в будущих этапах кто-то пересечет белую линию, его даже не накажут. Как по мне, я просто придерживаюсь написанного в правилах, стараясь действовать максимально безопасно, чтобы не было проблем. Я не могу допустить мысль, что раз в Монако Макс и Серхио пересекли белую линию, то теперь мы все можем так. Нет, каждый раз судейство отличается». 

Цунода добавил: «Сейчас у руководителей гонок совсем другой стиль. Я не говорю, что это непременно плохо, хорошее тут тоже есть. Но важно действовать максимально стабильно и максимально честно со всеми командами. К примеру, с белыми линиями теперь все стало более понятно. 

Но многие другие вещи – трактовка гоночных происшествий или действия в трафике, – с этим, мне кажется, у Майкла Маси опыта было побольше.  

Мне самому тоже нужно больше времени, чтобы освоиться с новым подходом, или же стать более опытным. А до той поры остается просто выживать, рассчитывая не получить нового наказания».

Кевин Магнуссен из Haas объяснил проблемы судейства тем, что руководители гонок Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ пока только осваиваются в Ф1. 

«Понятно, что у нас происходит ротация, в FIA пришли новые люди, – объяснил датчанин. – Впереди перемены к лучшему. Пока они лишь находят общий язык с этой работой. Нужно дать им времени прежде, чем делать какие-то выводы». 

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