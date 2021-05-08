Цунода усомнился в равенстве машин AlphaTauri

Дебютант Формулы 1 Юки Цунода отлично начал выступления, финишировав девятым в Бахрейне – но с тех пор ему больше не удается проявить себя. На квалификации Гран При Испании гонщик впервые в карьере не смог выйти из первого сегмента – он остался 16-м, остановившись в 0,007 секунды от продолжения борьбы.

Возвращаясь в боксы, гонщик в нецензурной форме сообщил инженеру, что недоволен машиной.

А после прекращения борьбы и вовсе сказал в телеинтервью, что у него есть серьезный вопрос к AlphaTauri.

«У нас с напарником всегда разное впечатление от машины, даже когда мы пробуем прямо противоположные вещи, – сказал он (видимо, не вполне верно построив фразу – прим.ред.). – У меня даже есть вопрос, одинаковые ли вообще у нас машины. Ну то есть глобально они одинаковые, но характер у них уж больно разный.

Конечно, не исключено, что все дело в стиле пилотирования. Но просто не знаю – не могу понять, что происходит и почему мне так сложно».

Говоря о квалификации. Юки добавил: «Я атаковал на разгонном круге вовсе не сверх меры, в ровно настолько, насколько нужно. Но температура резины оказалась слишком высокой. Мы с командой вместе выбирали настройки, но я не знаю… Это не та позиция, за которую я хочу сражаться.

Потенциал машины позволяет легко выходить во второй сегмент. А у меня даже с этим возникли трудности».

Другой пилот AlphaTauri Пьер Гасли, который на трех первых Гран При доходил до финала субботней сессии, в Испании будет стартовать 12-м.