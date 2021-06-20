Цунода стартует с пит-лейна после замены коробки передач

Если Пьер Гасли стал в квалификации Гран При Франции шестым, его напарник Юки Цунода разбил машину уже на первых минутах субботней сессии. В воскресенье утром стало известно, что на его AlphaTauri потребовалось заменить коробку передач.

Из документа FIA также следует, что на AT02 японского пилота установили новое днище, причем иной спецификации. Команда подтвердила Motorsport.com, что Юки будет начинать борьбу с пит-лейна, как того требуют правила в случае такой замены.

Впрочем, японец и так должен был занять на решетке 20-е место, потому ни к каким перестановкам среди других гонщиков это решение не приведет.

По поводу того, потребовалась ли аналогичная замена коробки на Haas Мика Шумахера, также попавшего в субботу в аварию, никакой информации пока нет.

Гонка в Ле-Кастелле стартует в 16:00 по московскому времени.