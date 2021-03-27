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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Цунода: Стараюсь поменьше ругаться, но это моя слабость

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Несдержанность новичка AlphaTauri привлекла внимание в первый же день сезона

Цунода: Стараюсь поменьше ругаться, но это моя слабость

Новичок AlphaTauri Юки Цунода известен своей повышенной эмоциональностью на трассе. В первой тренировке Гран При Бахрейна японец выдал тираду по радио после того, как застрял в трафике. 

На манеру Цуноды выражаться обратили внимание в соцсетях, а сам он признал, что ему надо работать над спокойствием.

«Я стараюсь сохранять спокойствие в каждой сессии, потому что спокойствие – моя главная слабость, – рассказал Цунода. – В прошлом году я много ругался и терял концентрацию, теперь стараюсь ругаться поменьше. Но да, я перебрал с эмоциями на первой тренировке. А вот во второй этого уже не было, это хороший прогресс для меня».

Первую пятничную тренировку японец завершил 14-м, а вот после обеда стал седьмым, и в квалификации надеется повторить тот же результат: «Конечно, моя цель пройти в Q3. Попасть в первую семерку-восьмерку было бы здорово. Главная задача – выступить наилучшим образом и обойти напарника».

Отметим, что после вчерашних тренировок AlphaTauri нарушила комендантский час, работая с машиной в неположенное время. Команда не получит наказания, так как нарушить комендантский час без последствий можно дважды за сезон.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Джонатан Нобл

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