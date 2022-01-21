Цунода: Сложнее всего было победить в себе ленивого засранца

Юки Цунода заставил говорить о себе уже после первой гонки Ф1 в Бахрейне, однако сезон-2021 оказался для пилота сродни американским горкам: он нередко попадал в аварии, после которых продление контракта начинало вызывать вопросы, но выдавая и яркие гонки, а завершил чемпионат четвертым местом в Абу-Даби.

Как признался сам 21-летний гонщик, он не совсем верно подошел к выступлениям в Формуле 1. В частности, он предпочитал не слишком тщательно готовиться к этапам, что приводило к большому числу ошибок. Исправить ситуацию удалось только тогда, когда гонщика попросили перебраться поближе к базе в Фаэнце.

«До переезда в Италию я был ленивым засранцем, – признался Юки в интервью Motorsport.com. – С утра делал дома физические упражнения, а потом включал игровую приставку и мог не выпускать ее из рук целый день, получая удовольствие.

Потом наступала неделя Гран При, и у меня начиналась спешка. Только тогда я приступал к подготовке – думаю, было уже слишком поздно».

Авария Юки Цуноды, AlphaTauri AT02, в Имоле Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

В Бахрейне Цунода обогнал на трассе самого Фернандо Алонсо, но на втором этапе в Имоле попал в серьезную аварию в самом начале квалификации, а потом улетел с трассы в гонке. Дальше дела пошли только хуже: и Испании Юки обвинил команду в слабой квалификации, а в Монако вновь разбил машину.

Такое развитие событий заставило Red Bull задуматься о переезде гонщика, однако это помогло далеко не сразу. Он никак не мог найти грань между слишком осторожной ездой, которая не приносила результата, и слишком быстрой, а оттого опасной.

Вспоминая эту историю, японец рассказал: «Думаю, я был слишком уж уверен в себе [перед стартом чемпионата и после Бахрейна]. Мне тогда казалось, что в Ф1 все очень просто. У меня не было никаких серьезных аварий, машина вела себя понятно и предсказуемо. Мне удавалось держать все под контролем, потому я и решил, что дальше все тоже будет просто.

А потом была авария в Имоле, но даже после все было нормально, я продолжал ощущать уверенность. Было чувство, что квалификационное происшествие стало случайным. Я просто не ожидал, что машину сорвет еще до зоны торможения.

Но потом аварии стали повторяться. И у меня начали появляться вопросы к самому себе. Вместо уверенности возникло ощущение сложностей. В действительности, их было даже больше, чем я мог себе представить.

Нормально выстроить уик-энд стало невероятно трудно. Все привычные методы просто перестали работать. Я пытался работать так же, как в Формуле 2, но там совершенно другой формат: всего одна тренировка – и сразу квалификация.

Я пытался действовать в том же ключе, атаковал с первой же сессии. Но в Ф1 это не приносит результата. Есть большой риск оказаться в стене и потерять из-за этого большое количество времени работы на трассе. После этого уверенность приходилось восстанавливать заново.

В какой-то момент я полностью разуверился в себе. Такого вообще не случалось со мной прежде за всю карьеру. Это был сложный период, пришлось долго идти к тому, чтобы вернуться на уровень Бахрейна. Трудностей было множество».

Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Лишь к осенним гонкам ситуация стала понемногу приходить в норму. Более осторожный подход постепенно вернул гонщика в верное русло и позволил понемногу добавлять в скорости, не боясь последствий. Помогло и новое шасси, которое команда подготовила к этапу в Стамбуле.

«Гонка в Турции стала переломным моментом, – согласился Юки. – До этого я просто старался не наделать ошибок и не приехать в стену. Именно поэтому темпа не было совсем. Я так стремился не попасть в аварию, что просто не мог ехать быстро.

Но затем я понял, что в паре гонок ехал стабильно медленно, и тогда решил прибавить. Ведь в конечном счете Формула 1 – это про скорость и результаты.

Так что я изменил подход, особенно к первой тренировке, и от идеи "лишь бы не врезаться" перешел к прямо противоположной. И на протяжении восьми гонок ни разу не попал в аварию. Это очень помогло мне оказаться там, где я есть.

Смена шасси в Турции тоже очень помогла. Ощущения от новой машины оказались куда лучше, контролировать ее было проще. Скажем, в Джидде меня дернуло в сторону, но я "поймал" машину. Со старой сделать бы этого точно не удалось».

Интересно, что команда не нашла у старого шасси никаких проблем, потому замена имела, в том числе, и психологический эффект.

«Это был очень важный год, – сказал японец. – У меня никогда еще не было сезона с такими взлетами и падениями за всю карьеру. Так что да, очень значимый сезон».

Юки Цунода, AlphaTauri, на пресс-конференции Фото: FIA Pool

Он добавил: «Еще я очень доволен, что даже в сложных моментах мне удавалось хотя бы немного прогрессировать. В плане обучения это был нереально важный год. Я получил очень много опыта и не думаю, что мог узнать сильно больше. Это же касается и гонок – едва ли можно было провести их лучше. Сейчас, пройдя позитивные и негативные моменты, я готов двигаться дальше».

В 2022-м Цунода продолжит выступать в AlphaTauri вместе с Пьером Гасли. Но теперь у него уже не будет возможности объяснять отсутствие от напарника статусом дебютанта.

«Этот год будет для меня по-настоящему важным, – сказал он про новый чемпионат. – Не знаю, насколько быстрой получится новая машина команды. Но сам я нацелен выступать как можно лучше.

В Ф1 тебе нужно опережать партнера по команде и демонстрировать стабильный темп. Я понимаю, в чем должен стать сильнее – и если мне это удастся, мне удастся стабильно опережать напарника.

У меня есть все необходимое, чтобы двигаться вперед. И это можно назвать очень хорошей подготовкой к сезону.

Машина будет новой. Если она окажется быстрой, я нацеливаюсь регулярно зарабатывать очки. Но даже если с темпом возникнут сложности, шасси можно дорабатывать, что позволит мне ехать быстрее».

В любом случае, Юки Цунода уже точно не тот ленивый засранец, каким был год назад. Тем интереснее посмотреть, что у него получится в новом сезоне.