Цунода: Red Bull сами виноваты

В первые минуты после окончания квалификации Гран При Мексики Юки Цунода представлялся главным антигероем для поклонников Red Bull, который помешал Максу Ферстаппену и Серхио Пересу занять первый ряд стартового поля.

Однако вскоре стало ясно, что вина Цуноды вовсе не очевидна. Японец сам выехал за пределы трассы как раз для того, чтобы пропустить гонщиков Red Bull, но Перес по каким-то причинам также не вписался в поворот, а Ферстаппен сбросил скорость опасаясь желтых флагов.

Самому Цуноде после квалификации пришлось оправдываться.

«Я никак не помешал пилотам Red Bull, это была их собственная ошибка, – заявил гонщик AlphaTauri. – Я съехал с трассы и не мог сделать ничего иного. Ну по крайней мере я не могу понять, куда еще я там мог деться.

Мне сказали, что в скольких секундах позади Перес, но это было на втором секторе. И если бы у меня был шанс вернуться в прошлое, я поступил бы точно также. Я не знаю, что еще я мог сделать. Вы считаете, что я был не прав?

Мне нужно поговорить с Red Bull, но я не понимаю, в чем я виноват».