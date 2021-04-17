Цунода разбил болид в начале квалификации в Имоле

Первая сессия квалификации Гран При Эмилии-Романьи была прервана красными флагами после аварии пилота AlphaTauri Юки Цуноды. Он потерял контроль над болидом в связке 14-го и 15-го поворотов, после чего врезался в ограждение. В этом месте пилоты тормозят со скорости в 300 км/ч, чтобы проехать повороты примерно на 120 км/ч

Сам японский гонщик не пострадал, чего нельзя сказать о его болиде. Задняя подвеска получила серьезные повреждения и мы можем подозревать, что пострадала также как минимум коробка передач.



На то, чтобы убрать разбитую машину и возобновить сессию ушло примерно девять минут