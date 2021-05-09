Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса Следующая / Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне

Автор:
, Главный редактор

Электроника на автомобиле японского гонщика отказалась включать передачи, кроме нейтральной

Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне

Юки Цунода стал единственным гонщиком, не добравшимся до финиша Гран При Испании. На 6-м круге автомобиль японского гонщика остановился на трассе, и пилот был вынужден покинуть машину.

«Все началось с очень жесткой блокировки на торможении перед поворотом, - рассказал Цунода журналистам, добравшись до паддока трассы в Барселоне. – И в то же самое время потерялась связь между двигателем и колесами. Я не думаю, что причина в силовой установке – наверняка что-то произошло с трансмиссией. Система переключилась на нейтральную передачу – и полная перезагрузка машины ничего не дала.

Этот Гран При с самой первой тренировки скорее разочаровывал, чем радовал. Вчера мы не смогли добиться достойного результата по моей вине – а вот сегодня события уже были вне моего контроля. Так или иначе, надо просто пережить этот непростой период, сфокусироваться на позитиве. Перезагрузиться и обрести боевой настрой перед Монако».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Предыдущая новость

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Следующая новость

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

33мин
2
Формула 1

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным

11ч
3
Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

4
Формула 1

Ферстаппен: Второй пит-стоп не спас бы нам победу

55мин
5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Самое важное:
Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени
Формула 1

Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени

3мин
Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании
Формула 1

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

11мин
Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне
Формула 1

Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне

29мин
Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса
Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

33мин
Хэмилтон рассказал о своих метаниях в решающий момент Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтон рассказал о своих метаниях в решающий момент Гран При Испании

51мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени Гран При Испании
Формула 1

Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени

Хэмилтон рассказал о своих метаниях в решающий момент Гран При Испании Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтон рассказал о своих метаниях в решающий момент Гран При Испании

Богуславский финишировал на подиуме в воскресной гонке GT World Challenge в Маньи-Куре Маньи-Кур
GT WC Europe Sprint

Богуславский финишировал на подиуме в воскресной гонке GT World Challenge в Маньи-Куре

Больше от
Юки Цунода
«Как ребенок без конфетки». Эрикссон раскритиковал Цуноду Гран При Испании
Формула 1

«Как ребенок без конфетки». Эрикссон раскритиковал Цуноду

Цунода извинился перед командой за сомнения в одинаковом отношении к пилотам Гран При Испании
Формула 1

Цунода извинился перед командой за сомнения в одинаковом отношении к пилотам

Цунода усомнился в равенстве машин AlphaTauri Гран При Испании
Формула 1

Цунода усомнился в равенстве машин AlphaTauri

Больше от
AlphaTauri
Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании
Формула 1

Гран При Испании: дуэли в квалификациях

Алонсо в топ-6, Сайнс впереди Леклера. Пять смелых прогнозов на Гран При Испании Гран При Испании
Формула 1

Алонсо в топ-6, Сайнс впереди Леклера. Пять смелых прогнозов на Гран При Испании

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса
Формула 1 Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным

Гран При Испании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

Ферстаппен: Второй пит-стоп не спас бы нам победу
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Второй пит-стоп не спас бы нам победу

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании
Формула 1 Формула 1

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

Лишний пит-стоп помог Хэмилтону отобрать у Ферстаппена победу в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Лишний пит-стоп помог Хэмилтону отобрать у Ферстаппена победу в Барселоне

«Я ожидал от Тото более серьезного уровня». Марко продолжил перепалку с Вольфом
Формула 1 Формула 1

«Я ожидал от Тото более серьезного уровня». Марко продолжил перепалку с Вольфом

Самое важное:

Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени
Формула 1 Формула 1

Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании
Формула 1 Формула 1

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса
Формула 1 Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.