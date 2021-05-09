Цунода рассказал об обстоятельствах схода в Барселоне

Юки Цунода стал единственным гонщиком, не добравшимся до финиша Гран При Испании. На 6-м круге автомобиль японского гонщика остановился на трассе, и пилот был вынужден покинуть машину.

«Все началось с очень жесткой блокировки на торможении перед поворотом, - рассказал Цунода журналистам, добравшись до паддока трассы в Барселоне. – И в то же самое время потерялась связь между двигателем и колесами. Я не думаю, что причина в силовой установке – наверняка что-то произошло с трансмиссией. Система переключилась на нейтральную передачу – и полная перезагрузка машины ничего не дала.

Этот Гран При с самой первой тренировки скорее разочаровывал, чем радовал. Вчера мы не смогли добиться достойного результата по моей вине – а вот сегодня события уже были вне моего контроля. Так или иначе, надо просто пережить этот непростой период, сфокусироваться на позитиве. Перезагрузиться и обрести боевой настрой перед Монако».