Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса

После неплохого дебюта Юки Цуноды в Формуле 1 многие уважаемые в гоночном мире люди поспешили предсказать японцу блестящее будущее. В частности, стала известной фраза Росса Брауна, назвавшего пилота «лучшим новичком за многие годы».

Однако следующие этапы сложились для гонщика AlphaTauri уже не так здорово. По ходу решающих заездов уик-эндов Юки несколько раз попадал в аварии и в итоге за первые 8 гонок сезона набрал в пять раз меньше очков (9 против 50-ти), чем его более опытный, но при этом по-прежнему достаточно молодой напарник Пьер Гасли.

Общаясь с прессой в паддоке Гран При Австрии, японец рассказал, что серьезную поддержку в непростые времена ему оказал не столько товарищ по команде, сколько Серхио Перес, выступающий за «старшую» команду Red Bull.

«Серхио дает мне немало советов. Особенно важным была его поддержка после непростых уик-эндов в Монако и Франции. Он присылал мне сообщения с конкретными советами, но были и просто какие-то позитивные слова, которые меня серьезно поддерживали. Так что, большое спасибо Серхио за это.

Что касается Пьера, я не получаю от него каких-то конкретных советов. Когда мы с ним болтаем, то о чем-то, не связанном с гонками. Я смотрю его телеметрию, слушаю его радиообмен и пытаюсь почерпнуть что-то важное для себя».