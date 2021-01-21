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Цунода проведет тесты в Имоле

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Цунода проведет тесты в Имоле
Автор:
, редактор

Японец успеет дважды поработать на трассе еще до предсезонных тестов

AlphaTauri организует для своего новичка Юки Цуноды частные тесты на трассе в Имоле. Японец поработает на одной из старых машин команды 27 и 28 января. Возможно, на трассе также появится Пьер Гасли. 

Ожидается, что до старта официальных предсезонных тестов Формулы 1 Цунода получит еще одну возможность сесть за руль, причем уже болида 2021 года. Примерно 23-25 февраля AlphaTauri должна так же в Имоле провести один из двух разрешенных за год съемочных дней, на которых пройденная дистанция не должна превышать 100 км.

Тесты помогут Цуноде сразу в двух факторах: он не только познакомится с техникой новой команды, но и сможет лучше освоиться на трассе в Имоле, где пройдет второй этап сезона-2021.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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