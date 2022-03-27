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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull

После превращения «Быков» в одного из мотористов Ф1 с силовыми установками на болидах Red Bull и AlphaTauri то и дело возникают проблемы

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull
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Юки Цунода по ходу квалификации Гран При Саудовской Аравии не смог проехать ни одного быстрого круга. Причиной стала неисправность системы охлаждения силовой установки. Об этом команда AlphaTauri сообщила в соцсетях еще по ходу заездов.

Напомним, что в межсезонье моторная программа компании Honda перешла под контроль Red Bull. И хотя сборка двигателей по-прежнему осуществляется в Японии, а многие ключевые специалисты сохранили свои посты, официально автомобили команд Red Bull и AlphaTauri комплектуются силовыми установками под названием Red Bull.

При этом первые Гран При, проведенные «Быками» в роли моториста, ознаменовались целым рядом проблем с силовыми агрегатами. Самым резонансным эпизодом, конечно, стал сход обеих машин Red Bull на последних кругах гонки в Бахрейне из-за проблем с подачей топлива в цилиндры двигателя.

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Однако стоит также вспомнить, что автором первого в сезоне схода стал Пьер Гасли – на машине француза возникла проблема с мотор-генератором MGU-K, из-за чего даже возникло возгорание. И вот следом за проваленной из-за мотора Red Bull гонкой на счету команды AlphaTauri появилась и проваленная из-за мотора Red Bull квалификация.

Пилот, не проехавший в квалификации ни одного быстрого круга, допускается к гонке специальным решением судей по запросу команды. Вскоре после окончания квалификации AlphaTauri оформила такой запрос, и судьи вынесли по нему положительное решение. Цунода начнет гонку с 19-й позиции – напомним, Мик Шумахер не примет участия в заезде после серьезной аварии в квалификации.

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