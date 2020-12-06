Цунода про замену Квята: Еще не могу сказать, жду слов от Red Bull

Сегодня Юки Цунода финишировал вторым в последней гонке сезона Формулы 2 и закончил чемпионат на третьем месте. Таким образом, японец гарантировал себе Суперлицензию FIA, которая позволяет выступать в Формуле 1.

Считается, что Цунода заменит Даниила Квята в составе AlphaTauri. Однако сам японец пока не подтвердил переход в Ф1.

«Я еще не могу ничего сказать, хотя хотел бы, – сказал Цунода после финиша гонки. – Но подтверждение зависит не от меня. Надеюсь, скоро Red Bull мне обо всем сообщит, потому что я не хочу ничего, кроме как представлять Японию в Формуле 1».