Цунода про замену Квята: Еще не могу сказать, жду слов от Red Bull
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Японец выполнил все необходимое для перехода Ф1, но пока не получил подтверждения
Сегодня Юки Цунода финишировал вторым в последней гонке сезона Формулы 2 и закончил чемпионат на третьем месте. Таким образом, японец гарантировал себе Суперлицензию FIA, которая позволяет выступать в Формуле 1.
Считается, что Цунода заменит Даниила Квята в составе AlphaTauri. Однако сам японец пока не подтвердил переход в Ф1.
«Я еще не могу ничего сказать, хотя хотел бы, – сказал Цунода после финиша гонки. – Но подтверждение зависит не от меня. Надеюсь, скоро Red Bull мне обо всем сообщит, потому что я не хочу ничего, кроме как представлять Японию в Формуле 1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят , Юки Цунода
|Автор
|Иван Матушкин
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Цунода про замену Квята: Еще не могу сказать, жду слов от Red Bull
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