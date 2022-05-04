Цунода про 2021 год: Я вообще не понимал, что делаю

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Протеже Red Bull Юки Цунода благодаря успехам в Формуле 2 получил возможность стать гонщиком AlphaTauri с 2021 года.

Поначалу он часто ошибался, хотя и показывал порой неплохую скорость – и только летний переезд поближе к базе в Фаэнце позволил японцу придать карьере новый импульс. Он завершил чемпионат лучшим в карьере четвертым местом на «Яс-Марине», а в новом чемпионате продолжает постепенно прибавлять.

Сейчас Юки на 12-й строчке в чемпионате, он заработал очки в двух из четырех прошедших Гран При, причем в Имоле смотрелся явно сильнее своего напарника Пьера Гасли, чего прежде практически никогда не случалось.

Глава AlphaTauri Франц Тост похвалил гонщика: «Юки сделал серьезный шаг вперед, если сравнивать с прошлым годом. В этом сезоне он тоже серьезно прогрессирует, улучшая результаты».

Сам Цунода признался, что опыт очень помогает ему. На просьбу Motorsport.com сравнить свои ощущения от Ф1 сейчас и год назад он ответил: «Я бы сказал, сейчас мне удается куда больше всего держать под контролем.

Год назад этого не было. Тогда я толком и не понимал, что вообще делаю. Пытался каждый круг атаковать на пределе. Сейчас такого нет. Мне удалось многому научиться, что очень полезно для гонщика. Да, у меня были сложные периоды, но это тоже нужно для собственного роста.

Я смог сделать следующий шаг, потому-то сейчас регулярно зарабатываю очки. Думаю, можно говорить про серьезнон продвижение вперед в сравнении с прошлым годом, особенно это касается гоночного темпа».

Прежде 21-летний пилот был известен эмоциональными и не всегда печатными репликами по радио.

«Знаете, я до сих пор кричу, просто теперь не нажимаю кнопку связи, – признался Юки. – В этом едва ли не главное отличие от прошлого года. Я стараюсь быть хладнокровнее. Безусловно, я всегда уважал инженеров, просто теперь стараюсь и действовать в этом ключе.

Я понял, что ни к чему орать по радио. Лучше сказать самое важное спокойным голосом и переходить к следующему. Думаю, так гораздо лучше».

Дополнительная информация: Люк Смит