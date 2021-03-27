Цунода признал исход квалификации неприемлемым

Юки Цунода удивил многих на предсезонных тестах Формулы 1 в Бахрейне, когда стал вторым по скорости. Однако чуть позже стало известно, что тот результат молодому гонщику принес трюк с использованиям системы DRS.

Однако пришло время квалификации первого Гран При нового сезона – и в первом сегменте Юки вновь стал вторым по скорости, проиграв только Максу Ферстаппену. Казалось, болельщики могут ожидать сенсации в исполнении 20-летнего гонщика, но развить успех Цуноде не удалось.

Во второй части сессии его команда AlphaTauri решила выпустить своих пилотов на более жесткой резине Medium (C3), и если Пьер Гасли смог показать восьмое время и пройти дальше, то японец, проехав на пару десятых медленнее, остался 13-м и будет стартовать в дебютной гонке Ф1 с этой позиции.

«Я не знаю, что произошло, – честно признался Юки на медиа-сессии. – Но для меня неприемлемо, каким низким оказался уровень сцепления на С3. Я понимаю, что этот состав жестче С4 (Soft), но дело не только в этом. Я просто потерял очень много сцепления, и его оказалось недостаточно. Я должен понять, что произошло, разобраться с данными и подготовиться к гонке».

Цунода добавил: «На шинах Soft машина всегда ехала неплохо, а в квалификации еще лучше. Но на С3 все было очень странно, особенно на втором комплекте. Думаю, даже имея еще одну попытку, я бы все равно не прошел в финал. Кажется, на С3 это вообще было невозможно, таким низким был уровень сцепления. Нам надо понять, нет ли тут какой-то системной ошибки. Первый сегмент получился потрясающим, но во втором все внезапно стало плохо».

Юки Цунода, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

При этом гонщик смог найти в неудачной квалификации позитив: «Если смотреть на все это с позиций обучения, это полезная история. Думаю, эта квалификация очень многому меня научила. Тут есть, в чем прибавить, так что к Имоле [где пройдет второй Гран При] я буду готов уже лучше.

Кроме того, могу сказать, что я в целом доволен тем, как справился с самой квалификацией, с ее сегментами – однако мне сильно мешал трафик. Полагаю, стоит поработать еще и над над тем, как лучше разбираться с ним».

Другой гонщик AlphaTauri Пьер Гасли стартует в воскресенье пятым.

Дополнительная информация: Адам Купер