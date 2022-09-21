Цунода признал, что не готов стать лидером AlphaTauri

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Юки Цунода проводит свой второй сезон в Формуле 1, оставаясь самым молодым гонщиком пелотона. Он на полгода младше Ландо Норриса и на год – Гуаньюя Чжоу. Правда, в 2023 году в чемпионате дебютирует еще более юный Оскар Пиастри, но Цунода все равно останется одним из самых молодых.

Между тем, велика вероятность, что Юки придется взять на себя роль лидера команды. Пьеру Гасли активно прочат переход в Alpine, а на его место должен, как доносят слухи, прийти Ник де Врис.

В этом случае Цунода, даже будучи ощутимо младше напарника, станет более опытным гонщиком в Фаэнце с почти полусотней Гран При.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, готов ли он вести команду за собой, 22-летний спортсмен признал: «Честно говоря, это очень сложная задача. Сейчас Пьер дает инженерам качественную обратную связь, даже когда у команды сложности. И я стремлюсь учиться этому у него.

Я полагаю, что пока не готов работать на том же уровне, что Пьер. Но стараюсь как можно быстрее учиться у него. Есть еще многое, что у него можно перенять. Сейчас мы в одной лодке – вместе работаем над тем, чтобы сделать машину как можно быстрее и стабильнее по ходу уик-энда».

На недавнем Гран При в Монце Цунода стартовал самым последним из-за замены мотора, тогда как Гасли занимал на решетке пятое место. Несмотря на это, перед выездом машины безопасности незадолго до финиша разрыв между ними составлял всего 11 секунд.

Глава AlphaTauri Франц Тост похвалил Юки за выступление: «Он стартовал последним, и хотя на этой трассе сложно обгонять, он здорово справлялся. Хотя Юки финишировал в итоге лишь 14-м, так как мы решили перевести его на мягкие шины для рестарта, он все равно провел очень сильный уик-энд».

В общем зачете Цунода заработал в прошедших Гран При 11 очков, в активе Гасли – ровно вдвое больше.

Дополнительная информация: Олег Карпов

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