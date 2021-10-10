Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену

Юки Цунода стартовал в Гран При Турции девятым и одним из первых попал под атаку Льюиса Хэмилтона, который из-за внеплановой замены мотора был вынужден стартовать с 11-ой позиции.

В отличие от, например, Лэнса Стролла, который позже уступил позицию Хэмилтону без видимой борьбы, Цунода не стал сдаваться и некоторое время сдерживал пилота Mercedes.

После того, как Льюис все же совершил обгон, Цунода сбавил темп, потом потерял несколько позиций из-за разворота и к финишу приехал вне очковой зоны лишь на 14-ой позиции.

После финиша Цунода объяснил столь низкий результат именно попыткой сдержать Хэмилтона и тем самым помочь Максу Ферстаппену, который сражается с пилотом Mercedes за чемпионский титул.

«Я желал победы Максу, тем более это последний год, когда Honda с Red Bull выступает в Формуле 1, – цитирует Цуноду издание RaceFans.com. – Так что я старался сдерживать Льюиса как можно дольше. Не знаю, сколько кругов это длилось. Я старался продержаться подольше, но не смог.

В этой борьбе я просто убил свои шины. После этого я уже не мог держать высокую скорость. Я старался ехать быстрее, и меня развернуло. Кроме того, у меня запачкались зеркала и я не мог в них ничего разглядеть. Мне показалось, что у меня машина на хвосте, я дал газу и меня развернуло.

Это испортило всю остальную гонку, что обидно. У меня был шанс побороться за очки».