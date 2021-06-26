Цунода приготовился к штрафу за блокировку Боттаса

Юки Цунода во второй раз за три Гран При пробился в финал квалификации: гонщик AlphaTauri уже стартовал восьмым в Баку, а теперь повторил этот результат на этапе в Штирии.

Но в этот раз он может быть наказан: по ходу первых быстрых в третьем сегменте попыток японец оказался на пути Валттери Боттаса. Тот, по собственному признанию, потерял из-за трафика около двух десятых секунды.

Второй быстрый круг обошелся для Валттери без сложностей – и финн показал второе время сессии. Таким образом, действия Цуноды никак не повлияли на результат Боттаса, но это едва ли спасет пилота AlphaTauri.

Говоря в интервью Sky Sports о том, готов ли он к штрафу, Юки сказал: «Да. Хотя между нами все же оставалось небольшое свободное пространство. Он догнал меня перед четвертым поворотом, где есть небольшой перегиб трассы. Я заметил его только в зоне торможения».

На вопрос о том, предупредила ли его команда по радио, гонщик отметил: «Думаю, тут ошиблись обе стороны (он сам и команда – прим.ред.). Если бы я изменил траекторию и стал смещаться внутрь, это произошло бы уже в зоне торможения. Я ожидал, что Валттери сам попробует обогнать меня там, и тогда все могло бы закончиться серьезной аварией.

Мне просто некуда было деться, потому я и продолжил движение по прямой. Мне казалось, немного места между нами все же есть. Честно говоря, я не знаю – ситуация была сложной, и я надеюсь, что не слишком испортил ему круг. Посмотрим, что будет дальше».