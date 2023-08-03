Цунода: Появление Риккардо в AlphaTauri привело к прессингу и ошибкам
Японский гонщик признал, что смена напарника повлияла на него не самым лучшим образом…
В десяти первых Гран При нынешнего сезона Ф1 Юки Цунода выступал в паре с Ником де Врисом – несмотря на опыт и успехи в других сериях, голландец так и не нашел себя в Ф1 и был отправлен в отставку.
С Венгрии гонщиком AlphaTauri стал победитель восьми Гран При Даниэль Риккардо. И хотя пока он не заработал очков, а Цунода смог финишировать десятым с Спа, японский гонщик признался, что смена напарника привела для него к повышению прессинга.
«Стало сложнее, – рассказал Юки, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Вдобавок, нынешняя ситуация для меня – совершенно новая.
Я стараюсь учиться тому, как соперничать со столь опытным гонщиком. Даниэль – настоящий топ-пилот, всем известно, насколько он быстр».
Даниэль Риккардо, Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Цунода добавил, что новобранец AlphaTauri в подходе к работе очень мало похож на него самого: «Я изначально знал про скорость Даниэля, а в своем поведении в команде он оказался, пожалуй, моей прямой противоположностью. Так что мне очень многому можно у него научиться.
Для меня это дополнительный прессинг. Кажется, я начал спешить и допустил из-за этого в последних гонках пару ошибок.
Но затем мне все же удалось сделать все правильно [в главной гонке в Спа]. Это было непросто, так что я доволен – и чувствую, что готов к соперничеству с ним во второй части сезона».
В нынешнем чемпионате Юки уже несколько раз финишировал десятым, но выше пока не поднимался. Девятое место в Барселоне у него отобрали судьи, назначив неоднозначный штраф за жесткую борьбу с Чжоу Гуаньюем.
Оценивая свои выступления, японец отметил: «Важнее всего было добиться стабильности, особенно после прошлого года. Мне удалось прибавить, и я был очень доволен, особенно в первых гонках.
Мне удалось отыскать верный ритм и оказаться в своего рода зоне комфорта. Но после Барселоны я дважды терял очки из-за невезения, оттого начал сбиваться с ритма. Стало понятно, что предстоит еще много работы,
Кажется, [к Спа] удалось вернуться на тот же уровень, что был в начале сезона, или близкий к нему. Это здорово, и я нацелен прибавлять дальше».
AlphaTauri остается на последней строчке Кубка конструкторов с тремя очками. У ближайших соперников из Alfa Romeo сейчас девять баллов.
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