Цунода потеряет 3 позиции на старте из-за блокировки Боттаса

Юки Цунода потеряет 3 позиии на старте Гран При Штирии в наказание за блокировку Валттери Боттаса в третьем сегменте квалификации. Показавший в субботу 8-й результат, таким образом, переместится на 11-ю позицию.

В субботу пилот AlphaTauri во второй раз за карьеру попал по итогам квалификации в десятку лучших. Впрочем, даже после применения штрафа этот результат останется для Цуноды вторым лучшим за карьеру.

Напомним, что ставший «жертвой» японца Боттас ранее сам получил аналогичное наказание. Финна оштрафовали за потерю контроля над машиной на пит-лейне во время второй пятничной тренировки.

Благодаря наказанию Цуноды в первую десятку попал Джордж Расселл на Williams, которому до попадания в третий сегмент квалификации ранее не хватило восьми тысячных секунды.

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