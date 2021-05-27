Цунода поставил себе задачу перестать ругаться по радио

После дебютного Гран При в Бахрейне Юки Цунода удостоился весьма лестных отзывов, однако в дальнейшем никак не смог проявить себя – на хорошо знакомой трассе в Имоле он разбил машину в квалификации и улетел с трассы в гонке, а три последующих этапа провел в глубине пелотона.

Сейчас про японца в основном вспоминают из-за его радиопереговоров: еще с молодежных серий у Цуноды сформировалась привычка ругаться при общении с инженером.

Недавно Юки стал гостем подкаста Beyond the Grid, и речь вновь зашла о его плохой привычке.

«Даже я сам не могу понять, почему так выходит, – признался 21-летний спортсмен. – Может, дело в том, что мне очень хочется проехать быстрый круг без каких-либо помех, особенно когда он получается хорошим. Я знаю, что все гонщики к этому стремятся… Сейчас для меня самоконтроль является главной темой. Но увы, порой я полностью теряю самообладание, как недавно в Барселоне.

Почему? Не знаю… Я нажимаю кнопку радио, хотя просто не должен делать этого. Но все-таки нажимаю и начинаю орать. Нет сомнений, что сейчас это мое слабое место. Я обязательно должен исправить его. Думаю, если я сумею добиться этого, то и в остальном смогу стать сильнее».

Он добавил: «Я прекрасно понимаю, что общение с инженером является едва ли не самой важной вещью в Ф1. Потому ни в коем случае нельзя орать. Если тебе нужен совет или какая-то информация, ты должен быть максимально спокоен, чтобы описать суть проблемы. Тогда тебе все подскажут. А если просто орать, они ничего не смогут сделать. Так что я намерен исправиться».

В трех последних Гран При Юки ни разу не финишировал выше 15-го места.

Дополнительная информация: Олег Карпов