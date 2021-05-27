Цунода поставил себе задачу перестать ругаться по радио
Японский пилот AlphaTauri осознает весь вред от привычки сквернословить, но пока не в силах избавиться от нее…
После дебютного Гран При в Бахрейне Юки Цунода удостоился весьма лестных отзывов, однако в дальнейшем никак не смог проявить себя – на хорошо знакомой трассе в Имоле он разбил машину в квалификации и улетел с трассы в гонке, а три последующих этапа провел в глубине пелотона.
Сейчас про японца в основном вспоминают из-за его радиопереговоров: еще с молодежных серий у Цуноды сформировалась привычка ругаться при общении с инженером.
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Недавно Юки стал гостем подкаста Beyond the Grid, и речь вновь зашла о его плохой привычке.
«Даже я сам не могу понять, почему так выходит, – признался 21-летний спортсмен. – Может, дело в том, что мне очень хочется проехать быстрый круг без каких-либо помех, особенно когда он получается хорошим. Я знаю, что все гонщики к этому стремятся… Сейчас для меня самоконтроль является главной темой. Но увы, порой я полностью теряю самообладание, как недавно в Барселоне.
Почему? Не знаю… Я нажимаю кнопку радио, хотя просто не должен делать этого. Но все-таки нажимаю и начинаю орать. Нет сомнений, что сейчас это мое слабое место. Я обязательно должен исправить его. Думаю, если я сумею добиться этого, то и в остальном смогу стать сильнее».
Он добавил: «Я прекрасно понимаю, что общение с инженером является едва ли не самой важной вещью в Ф1. Потому ни в коем случае нельзя орать. Если тебе нужен совет или какая-то информация, ты должен быть максимально спокоен, чтобы описать суть проблемы. Тогда тебе все подскажут. А если просто орать, они ничего не смогут сделать. Так что я намерен исправиться».
В трех последних Гран При Юки ни разу не финишировал выше 15-го места.
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Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Александр Кабановский