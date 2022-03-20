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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Цунода поставил AlphaTauri на восьмое место среди команд Ф1

Японец заработал очки по итогам дебютной гонки сезона в Сахире, но остался не слишком доволен итогами Гран При

Александр Кабановский
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Цунода поставил AlphaTauri на восьмое место среди команд Ф1
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Из четырех пилотов, чьи машины были оснащены моторами Red Bull (экс-Honda), до клетчатого флага в Бахрейне добрался только Юки Цунода. Он стартовал лишь с 16-й позиции, первый круг завершил 12-м, а финишировал восьмым.

Несмотря на то, что команды Aston Martin, Williams и McLaren остались позади в полном составе, и из Haas, Alpine и Alfa Romeo Юки опередил по одному пилоту, он признал, что пока у его бело-синей AT03 недостаточно скорости. 

«Я бы сказал, что мы где-то на уровне Aston Martin и Williams, – объяснил Цунода на медиа-брифинге. – Пожалуй, мы восьмые по силе в пелотоне. Разумеется, впереди еще 22 гонки и множество возможностей доработать машину. Этот этап принес нам много полезных данных, что позволит прогрессировать.

Надеюсь, работа над машиной по ходу чемпионата позволит нам стабильно сражаться на более высоком уровне – в районе шестого-седьмого места, – и в итоге закончить год пятыми».

На вопрос о том, чего именно не хватает AlphaTauri, гонщик объяснил: «Прежде всего – максимальной скорости, если сравнивать с соперниками. И еще прижима. Очень легко сорваться в скольжение всеми четырьмя колесами. 

Еще нам непросто прогревать шины и не получается избегать блокировки колес. Так что вопросов много, машина показывает себя нестабильной. Все это слабости, много слабостей. 

В квалификации у нас получается чуть лучше, но мы не можем позволить себе продолжать на таком уровне, если нацеливаться на пятое место по итогам сезона. Надеюсь, у нас получится прибавить».

Второй гонщик AlphaTauri Пьер Гасли сошел из-за поломки мотор-генератора MGUK и последующего возгорания гидравлической жидкости. Это был первый сход в сезоне 2022 года.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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