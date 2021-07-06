Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

На Гран При Австрии Юки Цунода провел лучшую квалификацию в карьере, получив право стартовать седьмым. Однако в воскресенье гонщик AlphaTauri на заработал очков – против него сыграли тактика с двумя пит-стопами, а также штрафы, назначенные судьями.

По ходу дистанции Юки дважды наказывали на пять секунд за пересечение белой линии на въезде в боксы, и в итоге он остался в протоколе лишь 12-м.

Сам пилот после финиша не смог объяснить, как допустил нарушение.

«Думаю, я действовал точно так же, как на прошлой неделе (Ф1 проводила в Шпильберге два Гран При подряд – прим.ред.) и по ходу тренировок, – рассказал он журналистам. – Но внезапно мне присудили штраф.

Я хочу разобраться, что там произошло, и точно не допустить такого в будущем. [Во второй раз] команда предупредила меня, но сделала это в последний момент, потому я просто действовал как обычно».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси рассказал, что судьи действовали четко в рамках правил.

«Вот уже два года работает порядок, по которому во время тренировок гонщиков просто предупреждают [при пересечении белой линии], – объяснил он. – А задача информировать пилотов лежит на командах, тут ничего не меняется.

Мы не видели у него [Цуноды] нарушений в тренировках, предупреждение получил лишь Николя Латифи, когда его машину занесло, и задние колеса пересекли белую линию. Мы не замечали чего-то похожего у Юки. Признаюсь честно: наверное, что-то могло ускользнуть от нашего внимания – но мы гонялись здесь же неделю назад, и в той гонке он все делал верно».

Австралиец добавил: «В гонке штраф дается за первое же нарушение. Нам казалось, что после этого команда должна объяснить гонщику, что он сделал не так. Но на втором пит-стопе история повторилась. Ответственность здесь лежит на команде и пилоте. А правила остались в точности теми же, что неделю назад».

Цунода добавил, что в гонке темп AlphaTauri оказался не столь хорошим, как в квалификации – и это еще более осложнило его задачу.

«Думаю, квалификация сложилась хорошо, но в гонке скорость была просто ужасной, – отметил японец. – На надо с этим разобраться. Я ждал сложной гонки, но все же не настолько.

Контролировать состояние шин тоже было сложно. Это особенно обидно после такой хорошей квалификации. На важно будет не допустить этих же ошибок в Сильверстоуне».

Другой пилот команды Пьер Гасли финишировал в на Гран При Австрии девятым.