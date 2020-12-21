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Формула 1 / Новость

Цунода пообещал стать в Ф1 агрессивнее, чем прежде

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Цунода пообещал стать в Ф1 агрессивнее, чем прежде
Автор:
, Ответственный редактор

Дебютант Ф1 решил применить в чемпионате мира подход, который помогал ему в молодежных сериях

В сезоне-2021 года Юки Цунода станет одним из трех дебютантов Формулы 1 – он заменит в команде AlphaTauri Даниила Квята. Японец получил такую возможность, став сильнейшим новичком Формулы 2 по итогам прошедшего чемпионата. 

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Гонщику удалось проявить себя в молодежной серии – он очень здорово смотрелся в квалификациях, завоевав четыре поула, а в гонках сочетал умение работать с шинами и обгонять на трассе. 

По словам 20-летнего спортсмена, в Ф1 он собирается активно использовать те приемы, которые отработал в «младших» классах.

«Моей сильной стороной всегда было умение атаковать соперников, – рассказал Юки в интервью La Gazzetta dello Sport. – Думаю, на тех, кто смотрел за мной, это произвело впечатление.

В новом сезоне я буду новичком, но первую половину сезона хочу провести даже агрессивнее, чем прежде, и выжать из этого так много, как только можно. Да, я буду допускать ошибки – но намерен учиться на них, чтобы стать сильнее во второй части чемпионата».

Напарником Цуноды будет Пьер Гасли – француз провел в Ф1 уже три сезона и выиграл прошлой осенью Гран При Италии.

«Он куда опытнее меня, – не стал спорить японец. – И я рассчитываю перенять от него как можно больше. Кроме того, зимой я нацелен активно заниматься в зале. В Ф2 у меня не было никаких проблем с шеей, но за рулем машины Ф1 я понял, насколько все иначе. Мою голову постоянно прижимало к площадке для отдыха».

Юки отметил, что особенно важной для него будет домашняя гонка: «Надеюсь, Гран При Японии в 2021 году пройдет со зрителями. Я становлюсь все сильнее, потому очень хочу порядовать своим выступлением тех болельщиков, кто придет на трибуны». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Автор Александр Кабановский

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