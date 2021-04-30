После яркого дебюта в Бахрейне, где он заработал очки, от Юки Цуноды многого ждали на Гран При Эмилии-Романьи. Знакомая трасса в Имоле, где он провел много тестов, должна была позволить японцу проявить себя.

Однако первый же сегмент квалификации завершился для Юки серьезной аварией, после которой он стартовало последним и вынужден был бороться совсем не за те позиции, каких можно было ожидать.

В преддверии уик-энда в Портимане Цунода рассказал, что постарается сделать из своих ошибок верные выводы.

«Здесь ситуация не такая, как в Имоле, я никогда не ездил на этой трассе, – объяснил он журналистам в четверг. – Потому ожидания у меня на этот раз ниже, чем в Имоле. Попробую с первой тренировки нащупать свой темп, круг за кругом.

Если говорить о квалификации, то здесь я вообще изменил свой подход, особенно после всего, что произошло. Мне не следовало допускать такого. В первом же сегменте у нас возникли серьезные проблемы.

Темп легко позволял проходить дальше, а я, впервые выехав из боксов, сразу начал атаковать, как в решающей попытке в финале. Теперь это больше не повторится.

Понятно, что наш истинный темп станет понятен в тренировках. Но квалификацию я намерен провести более стабильно. Это важнее всего».

Японец добавил: «В психологическом плане я постарался как можно лучше сделать выводы из того, что произошло. Я еще до начала того уик-энда чувствовал серьезный прессинг. Все ожидали, что я смогу заработать много очков, и это не самое приятное ощущение. Одним словом, есть ментальные моменты, с которыми очень важно разобраться».

Также Цунода рассказал, как в AlphaTauri отреагировали на его уик-энд в Имоле – японец по ходу гонки пробился в десятку, даже обогнал Льюиса Хэмилтона, но затем ошибся и в итоге финишировал только 12-м.

«В команде очень рассчитывали на хороший уик-энд, – признался самый юный гонщик Ф1. – В итоге мы все остались разочарованы. Пьер [Гасли] заработал очки, но не так много, как мы ожидали до начала этапа.

Если говорить о Франце [Тосте, руководителе AlphaTauri], то он не был зол на меня. Он просто сказал, что я должен вынести уроки на будущее и в следующий раз справиться лучше.

К Португалии мы постарались сделать машину лучше, а я – прибавить в плане пилотажа. Это был не самый простой уик-энд, но мы профессионалы, а потому полностью сфокусированы на выступлении в Портимане».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги