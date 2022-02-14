Цунода понадеялся, что не забыл 18-дюймовые колеса из Ф2

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Юки Цунода дебютировал в Формуле 1 в прошлом году, выступив за команду AlphaTauri. За год он заработал 32 очка против 110 у своего напарника Пьера Гасли. Несмотря на такой результат, японца продлили на 2022 год.

Однако теперь у Цуноды уже не будет оправдания как у дебютанта. Об этом он сам рассказал на презентации AlphaTauri. Заодно японец нашел преимущество в том, что не так давно перешел в Ф1 из Формулы 2.

«Я неплохо закончил прошлый год, финишировал четвертым в последней гонке в Абу-Даби, – рассказал Цунода. – Надеюсь сохранить эту форму и продолжить в том же духе. Сейчас я испытываю даже большее давление, чем годом ранее, но это позитивное напряжение, оно меня только мотивирует.

Новый автомобиль стал более острым в управлении. Это иное ощущение, чем от машины с 13-дюймовыми колесами. Но мне знакомо подобное ощущение по Формуле 2, я не так давно выступал там как раз на 18-дюймовой резине. Думаю, мне пригодится этот опыт. Но в 2022 изменились не только шины, так что мне будет, с чем осваиваться».