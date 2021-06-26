Боттасу пообещал побороться с Red Bull в гонке

После нескольких не слишком сильных выступлений Валттери Боттас показал второй результат в квалификации на «Ред Булл Ринге». Финн опередил своего товарища по команде Льюиса Хэмилтона и отстал от победившего Макса Ферстаппена на 0,194 секунды.

При этом начинать борьбу в воскресенье он будет только с третьего ряда из-за штрафа за пятничный разворота в боксах.

«Конечно, я предпочел бы стартовать завтра вторым, а не пятым, – сказал финн после окончания сессии. – Но думаю, это была сильная квалификация. По ходу тренировок у меня возникли некоторые сложности, Однако затем мы нашли верное направление работы.

Ощущения от машины стали гораздо лучше. Думаю, я использовал почти все, на что она способна».

Отвечая на вопрос, собирается ли он побороться с лидерами гонки, Боттас не стал ходить вокруг да около: «Мы обязательно поборемся. Да, из-за моего штрафа придется подумать. как это сделать, но мы стартуем на шинах Medium – надеюсь, это даст преимущество как минимум над теми, кто будет на Soft.

Завтра новый день, и все возможно».

В трех прошедших гонках Боттас заработал всего 12 очков. Однако год назад, когда Ф1 проводила первый уик-энд сезона в Шпильберге, он стартовал в гонке с поула и одержал победу.

Дополнительная информация: Люк Смит