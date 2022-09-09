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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Цунода первым в истории Ф1 получил необычный штраф

Перед стартом Гран При Италии FIA подтвердила наказание, которое еще никогда не использовалось прежде

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Цунода первым в истории Ф1 получил необычный штраф
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Мы уже писали, что за езду с незатянутыми ремнями безопасности Юки Цунода получил на Гран При Нидерландов предупреждение.

Обычно в таком случае считается, что пилота лишь пожурили – ведь он не теряет ни денег, ни позиций в протоколе, – однако в случае с японцем все оказалось куда серьезнее. Полученное  предупреждение стало для него пятым в сезоне. В регламенте прописано, что в этом случае следует реальное наказание, перестановка на десять позиций по решетке. 

До нынешнего сезона для этого достаточно было получить три предупреждения, но никто из гонщиков ни разу не добирался до этой отметки. С 2022-го планку подняли до пяти, но Цуноду это не остановило. 

Строго говоря, в правилах сказано, что как минимум четыре из пяти предупреждений должны быть за гоночные нарушения. Но четыре первых нарушения Юки как раз были гоночными –трижды его предупреждали за блокировку (Себастьяна Феттеля в Австралии, Шарля Леклера в Бахрейне и Кевина Магнуссена в Монако), также он слишком медленно проехал круг возвращения после быстрой квалификационной попытки в Мельбуре. 

Потому даже то, что голландское предупреждение было негоночным, не спасло Цуноду. 

Сам он в четверг в Монце объяснил: «Жаль, что мне выдали предупреждение [в Зандфорте]. В той ситуации я ничего не мог поделать. К тому же, большая часть предупреждений осталась у меня с первой половины чемпионата, когда было много трафика в тренировках, а правила еще толком не устоялись. 

Это в особенно касалось новых руководителей гонок, которые только искали свою линию судейства. 

Ситуация не идеальная, но уж что есть. Теперь у меня хотя бы сбросился счетчик предупреждений на остаток сезона».

Ранее стало известно, что стартовые позиции в Монце потеряют Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Серхио Перес и другие гонщики. 

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