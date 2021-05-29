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Формула 1 Новость

Цунода переезжает в Италию. Чтобы быть под надзором Тоста

Автор:
, Главный редактор

Для японского пилота нынешний переезд станет третьим за неполных три года

Цунода переезжает в Италию. Чтобы быть под надзором Тоста

Юки Цунода в ближайшие время переедет в Италию и будет жить неподалеку от базы команды AlphaTauri в Фаэнце. Об этом спортивный советник концерна Red Bull Хельмут Марко рассказал в интервью немецкому изданию Motorsport-Total.

«После переезда Юки будет находиться под персональной опекой Франца Тоста, – рассказал Марко. – Франц будет контролировать то, что Юки делает каждый день. Это касается и поддержания физической формы, и технической работы на фабрике, и картинга, и любой другой активности.

Да, адаптация Юки к Формуле 1 пока проходит не слишком позитивно. И конечно, ошибки, которые неизбежно случаются, заметно сказываются на уверенности пилота в собственных силах. В том числе поэтому мы и решили, что Юки стоит переехать в Италию.

Дело не только в том, что мы хотим его тщательно контролировать – вопрос еще и в том, что ему нужно определенное спокойствие. Потенциал Юки никуда не делся, но мы должны развернуть развитие этого потенциала в верном направлении».

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Италия станет для Цуноды третьей европейской страной проживания за три неполных года. В 2019 году гонщик из Японии переехал в Швейцарию – в этой стране размещается база команды Jenzer Motorsport, за которую Цунода выступал в Формуле 3. Годом позже японец перебрался в Великобританию, поближе к базе коллектива Carlin, в составе которого гонщик стал бронзовым призером Ф2.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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