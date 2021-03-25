По итогам предсезонной сессии Формулы 1 в Сахире Юки Цунода стал вторым по скорости, уступив всего 0,093 секунды Максу Ферстаппену на Red Bull. Однако от глаз наблюдателей не ускользнуло, что японский дебютант активировал подвижное крыло системы DRS в тех зонах, где это нельзя будет делать по ходу квалификации Гран При.

Подобный прием на тестах не является нарушением, но в то же время не позволяет назвать результат гонщика ориентиром для сравнения с соперниками.

Как рассказал сам Юки в преддверие Гран При Бахрейна, он сам обнаружил возможность «полулегального» использования DRS, но выигрыш от этого оказался совсем небольшим.

«Обычно на тестах вы не можете задействовать DRS, пока не пересечете линию. Принцип тот же, что в гонке, – сказал Цунода. – Но в моем случае все сработало и до линии. Полагаю, в той сессии настройки [глобальной] системы были такими, что позволяли это.

Я не использовал DRS только для того, чтобы показать хорошее время. У меня не было никаких нечестных намерений. Но когда у тебя есть возможность поступить так – почему бы не попробовать? И кстати, насколько мне известно, я не один делал это. Другие гонщики тоже пробовали.

При этом я активировал ее всего на 50 метров раньше обычного. Если говорить о времени круга, полагаю, то только две или три десятых. Точно не шесть-семь десятых, а тем более целая секунда. Но при этом я признаю, что использовал систему раньше положенного».

Также японец рассказал об особенности поведения машины AT02 на трассе. По его словам, в погоне за стабильностью шасси конструкторы из Фаэнцы зашли чересчур далеко.

«Если оценивать, легко или сложно управлять AT02, то она излишне стабильная. Уровень сцепления сзади слишком велик, потому передок трудно направить в поворот, – объяснил Юки. – Если ты поворачиваешь недостаточно плавно, то спереди не хватает сцепления, и машина начинает скользить. Именно поэтому в поворотах мы должны действовать очень плавно.

У Ферстаппена, если руль повернут на большой угол, машина поворачивает как надо. У него хорошая машина, и с этим ему проще. Это тот случай, когда небольшая нестабильность только помогает».