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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Цунода объяснил свою аварию в квалификации

Автор:
, Редактор Ф1

Новичок Формулы 1 взял вину на себя

Цунода объяснил свою аварию в квалификации

Юки Цунода стал последним в квалификации Гран При Эмилии-Романьи, разбив машину в первом сегменте. Японец признал, что сам был виноват в допущенной ошибке. 

«Честно говоря, я слишком сильно атаковал на входе в поворот, – сказал Цунода. – До тех пор круг казался отличным. Это была глупая ошибка и мне стыдно перед командой. Надо перезагрузиться сегодня и хорошо проехать гонку завтра».

Цунода отметил, что сам не получил никаких повреждений и больше переживает за машину, но рассчитывает на помощь от возможного дождя в гонке.

«Задняя часть машины выглядела довольно плохо. Надеюсь, завтра удастся починить машину как следует. 

Завтра погодные условия могут быть другими. Может, дождь мне поможет. Надо будет собраться и не допустить таких ошибок, как сегодня. Надо будет адаптироваться к условиям и атаковать до конца».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Люк Смит

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