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Формула 1 Новость

Цунода объяснил, кто станет лидером AlphaTauri в сезоне-2023

Японец выразил надежду, что команду сможет повести вперед быстрейший из двух пилотов

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Цунода объяснил, кто станет лидером AlphaTauri в сезоне-2023
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Два прошедших сезона Ф1 Юки Цунода оставался самым младшим в пелотоне, а внутри команды AlphaTauri перенимал опыт у своего напарника Пьера Гасли. Но с 2023-го француз ушел в Alpine,а его место занял Ник де Врис – чемпион мира Формулы Е и чемпион Формулы 2, который в Ф1 пока провел всего одну гонку. 

Цунода не согласился с тем, что послужной список автоматически сделает голландца лидером команды. По его мнение, в AlphaTauri станут прислушиваться в новом сезоне к тому из гонщиков, кто сможет показать более высокую скорость. 

«Более быстрый парень в любом случае станет лидером, – объяснил Юки. – Для меня неважно, буду это я или нет. Мне важно концентрироваться на своей работе, выполнять ее правильно, учиться и становиться сильнее. 

Понятно, что в новом сезоне моя ответственность вырастет, ведь Пьер ушел. Но я уверен, что справлюсь с этой задачей. И смогу прибавить».

Юки Цунода, AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri

Фото: AlphaTauri

В прошедшем чемпионате Ф1 Цунода всего четырежды заработал очки и занял 17-е место в чемпионате пилотов. 

«Думаю, главный итог в том, что мне удавалось прогрессировать с каждой гонкой, – сказал 22-летний пилот. – Я доволен той формой, в какой завершил сезон. 

Понятно, что мне нужно становиться еще сильнее, прежде всего это касается стабильности, но как минимум у меня нет вопросов с целями на будущий год. 

Также мне хотелось бы поблагодарить Пьера. Без него я не добился бы такого прогресса за два прошедших года, мне удалось многое у него перенять. Мне нравилось работать с ним, жаль, что он ушел».

Ранее гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко дал свой ответ на вопрос о первом пилоте – по его словам, им станет де Врис. 

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Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов
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