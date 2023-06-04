Цунода обвинил Чжоу в умышленной попытке добиться штрафа

На 56-м круге Гран При Испании Юки Цунода оборонял на стартовой прямой свою девятую позицию от атаки Чжоу Гуаньюя, который пробован выйти вперед с использованием DRS.

Чжоу удалось поравняться с соперником на входе в первый поворот, но в тот момент, когда машины опасно сблизились, пилот Alfa Romeo резко отрулил влево в асфальтовую зону безопасности.

Цунода удержался впереди и закончил гонку на лучшем в сезоне девятом месте, однако еще до клетчатого флага судьи FIA назначили ему пятисекундный штраф на вытеснение соперника с трассы. В итоговом протоколе Юки оказался только 12-м.

Комментируя эту ситуацию по просьбе Motorsport.com, Цунода не стал сдерживаться: «Этот штраф просто смехотворен, я считаю его совершенно несправедливым».

Он добавил: «Когда я увидел [приближение Чжоу], то оставил ему место. По моим ощущениям, он еще на ранней стадии поворота понял, что не добьется успеха.

Потому свернул наружу и сделал вид, что его вытеснили. Но в действительности такого не было. Там оставалось вполне достаточно места.

Безусловно, я оказывал на него прессинг, но оставил пространство. Так что не понимаю, за что меня наказали. Это было по-настоящему жестко и нечестно».

Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Гонщик также отметил, что хотел бы участвовать в слушаниях по поводу эпизода с Чжоу, чтобы иметь возможность высказать собственную позицию.

«Я узнал обо всем уже после клетчатого флага, – сказал японец. – В тот момент я был очень рад, но после слов по радио сильно расстроился.

В то же время, я был озадачен. Было бы неплохо обсудить это с FIA, они дали мне пять секунд безо всяких дискуссий, а ведь гонка уже закончилась.

Так что я чувствую несправедливость. И еще усталость».

Чжоу – если вы можете себе это представить – со своей стороны заявил, что судьи большие молодцы.

«Тут все просто, – объяснил он – Я был уже впереди перед поворотом, а затем и в середине поворота. Я оставил ему много места. А потом увидел, что он и не думает тормозить.

Он пробовал поднимать ногу с тормоза и просто не оставил мне места. Мне пришлось уворачиваться, съезжать на боковую дорожку. Иначе бы мы двое точно столкнулись.

После этого мои шины серьезно загрязнились, но в итоге мне все же удалось удержаться за ним и вернуть свою позицию».

По ходу уик-энда в Барселоне Гюнтер Штайнер был вызван судьями FIA «на ковер» после критики в их адрес, но смог грамотно отвертеться и отделался предупреждением.