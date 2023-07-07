Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri
Японский гонщик не заметил перемен к лучшему в поведении своей машины, несмотря на множество обновлений
Команда AlphaTauri привезла в Сильверстоун крупный пакет новых деталей – доработки затронули днище, кузовные панели и аэродинамические элементы бело-синей AT04.
Несмотря на это, гонщики итальянцев Юки Цунода с Ников де Врисом замкнули протокол по итогам пятничных тренировок.
«Мы привезли много обновленных деталей. Надеюсь, они пока просто не показали себя, – признался Юки в телеинтервью. – Глядя на результаты, совсем нет ощущения, что мы смогли значительно продвинуться вперед.
Так что надо внимательно изучить, что в наших силах, чтобы стать быстрее. Пока у нас все довольно сложно».
На британский этап Pirelli привезла иную спецификацию шин. Но Цунода объяснил, что дело не в них: «Резина одинакова для всех, она тут ни при чем. Похоже, пока нам просто недостает темпа».
На вопрос об ожиданиях от квалификации и гонки пилот ответил: «Если получится выйти во второй сегмент [в субботу], я буду доволен. Конечно, нацеливаться надо на финал, это моя постоянная цель. Но для начала надо продвинуться хотя бы дальше первой части.
Ну а в гонке будем пробовать бороться за очки, но для этого нужно выжать из машины все, на что она способна».
В последний раз Цунода финишировал в десятке еще весной в Баку.
Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг
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