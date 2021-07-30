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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Цунода назвал одной из причин аварии нервный задок AlphaTauri

Автор:
, главный редактор

Механикам AlphaTauri пришлось выложиться на максимум ради одного быстрого круга, который японец смог проехать в дневной тренировке

Цунода назвал одной из причин аварии нервный задок AlphaTauri

Самым заметным инцидентом по ходу первого дня Гран При Венгрии стал вылет с трассы Юки Цуноды во второй половине утренней тренировки. Японец не удержал машину под контролем в 4-м повороте (где скорость на апексе составляет около 250 км/ч) – и, уйдя в занос, автомобиль ударился задней частью в отбойник.

Контакт привел к повреждению подвески и коробки передач. В результате гонщик AlphaTauri пропустил почти всю дневную тренировку – выехав на трассу в конце заезда, пилот смог проехать лишь три круга.

 

«На кругах, предшествовавших аварии, машины вела себя весьма нервно, – заявил Цунода, общаясь с журналистами вечером в пятницу. – Особенно нервной была задняя часть болида во время прохождения быстрых поворотов. Именно в таких поворотах – то есть всего в двух – я заметно проигрывал своему напарнику. А в остальных либо ехал на одном уровне, либо даже отыгрывался.

Я пытался проехать те самые быстрые повороты лучше, но в итоге просто улетел в стену. Конечно, не стоило этого делать – ведь из-за этого мы по сути потеряли целую сессию. Так что, я должен сделать выводы.

Механики отлично проявили себя – и для меня, для моих инженеров было важно и полезно выехать в конце дневной тренировки и собрать хоть какие-то данные, пусть даже все ограничилось одним быстрым кругом».

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