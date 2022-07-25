Цунода назвал недостаточным штраф, назначенный Окону
По мнению пилота AlphaTauri, пять секунд – это слишком мало за устроенную французом аварию
Юки Цунода отлично справился с квалификацией в Ле-Кастелле и начинал гонку с восьмой позиции. Однако на первом круге Эстебан Окон атаковал японского пилота на входе в «эску» на прямой Мистраль.
Машины столкнулись, и AlphaTauri закрутило. Цунода смог продолжить движение, однако из-за полученных повреждений у него уже не было скорости, и в скором времени команда попросила Юки окончательно остановиться в гараже.
Судьи рассмотрели столкновение, признали Окона виновным и оштрафовали на пять секунд. Это не помешало пилоту Alpine завершить дистанцию на восьмой позиции.
По мнению Цуноды, наказание в данном случае оказалось несоразмерным проступку.
«Моя машина получила сильные повреждения, – объяснил гонщик на медиа-брифинге. – С каждым следующим кругом после этого ситуация становилась только хуже.
Я уже посмотрел повтор – там отлично видно, что я оставил достаточно места. Окон потерял контроль над своей машиной и просто похоронил мою гонку.
Как по мне, пяти секунд в этом случае точно недостаточно. Его машина вообще осталась целой, он заработал очки. Я понимаю, что это гонки, и тут случается всякое, но в этот раз было особенно обидно прекращать борьбу после такой хорошей квалификации».
Японец продолжил: «Мы привезли на этот этап много новинок, но так и не заработали очков.
Я сделал все, что было в моих силах. Но просто провести хорошую квалификацию недостаточно – очки начисляют в гонке. Я совершенно точно мог финишировать в первой восьмерке, оттого такой исход расстраивает еще больше. Но что есть – то есть.
В Венгрии мы будем еще сильнее. Машина быстра. Так что вся команда сохраняет позитивный настрой».
Другой пилот AlphaTauri Пьер Гасли финишировал в Ле-Кастелле 12-м.
Дополнительная информация: Люк Смит
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