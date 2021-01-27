Цунода начал тесты AlphaTauri в Имоле

Пока Ferrari проводит пятидневные заезды во Фьорано, другая итальянская команда выбрала Имолу. Именно здесь гонщик AlphaTauri Юки Цунода впервые в 2021 году вывел машину на трассу.

Японец, сменивший Даниила Квята, уже знаком с автодромом имени Энцо и Дино Феррари – в начале ноября, еще до объявления о его контракте, Цунода уже участвовал здесь в тестах.

В этот раз Юки вновь пилотирует машину Toro Rosso 2018 года. Команда попробовала сделать из его заездов загадку, опубликовав кард пустой трассы, но один из болельщиков сразу же ответил не нее снимком машины, сделанным из-за ограждения.

Вскоре после этого пресс-служба AlphaTauri опубликовала официальное видео с кадрами тестов Цуноды.

Юки проведет в Имоле среду и четверг. Регламент Ф1 позволяет использовать для тестов машины, с момента дебюта которых прошло более двух лет, без ограничения километража.

В планах команды также есть обкатка машины 2021 года в рамках съемочного дня еще до старта официальных предсезонных заездов в Бахрейне, но провести ее можно будет только после того, как завершится работа над обновленным шасси.