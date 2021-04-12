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Формула 1 / Новость

Цунода на подиуме? Марко уверен, что ждать недолго

Автор:
, редактор

Доктор Марко продолжает нахваливать новичка AlphaTauri

Цунода на подиуме? Марко уверен, что ждать недолго

Юки Цунода провел в Формуле 1 всего один Гран При, на котором занял девятое место, однако уже сильно впечатлил своих работодателей из Red Bull. Советник RBR Хельмут Марко уверен, что японец вскоре попадет на подиум, а затем и выиграет гонку.

«Мы убеждены, что Цунода станет первым японцем, который выиграл Гран При, – сказал Марко в эфире RTL. – Ему только 20 лет и он не сделал ни одной ошибки в первой гонке.

У него невероятная базовая скорость. А то, как он обогнал Стролла на последнем круге... Он гонщик от кожи до костей.

И у него отличная ментальность, он невероятно уверен в себе. Убежден, скоро мы увидим его на подиуме».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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