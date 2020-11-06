Цунода: Марко сказал мне сосредоточиться на Формуле 1

Один из лидеров Формулы 2 Юки Цунода считается главным кандидатом на место Даниила Квята в AlphaTauri в 2021 году. Японец должен заменить россиянина в команде, если получит суперлицензию по итогам текущего сезона.

На этой неделе Цунода провел первые тесты за рулем болида Ф1. Гонщик рассказал, что ему предлагали выступить в гонке Евроформулы Open в Спа, но советник Red Bull Хельмут Марко заблокировал это выступление.

«Carlin пригласила меня выступить, но когда я спросил об этом у Марко, он сказал, чтобы я сосредоточился на Ф1, – рассказал японец. – Он не давал мне советов, просто сказал сосредоточиться на том, чтобы проехать 300 км в Имоле».

Ожидается, что Цунода также выступит на первой тренировке Ф1 в Бахрейне. Сам японец ждет сложного уик-энда из-за совмещения Ф1 и Ф2: «Расписание будет очень плотным. Разница между Ф1 и Ф2 велика, так что уик-энд будет сложным. Я пока не знаю, буду ли выступать на тренировке, но если да, то это большой вызов».