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Формула 1 / Октябрьские тесты Alpha Tauri в Имоле / Галерея

Цунода идет на смену Квяту. Фотогалерея первых тестов японца в Формуле 1

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Цунода идет на смену Квяту. Фотогалерея первых тестов японца в Формуле 1

Команда AlphaTauri проводит частные тесты на автодроме в Имоле

Юки Цунода, выступающий в Формуле 2, сегодня впервые сел за руль автомобиля Формулы 1. Японец стал единственным участником частных тестов, которые команда AlphaTauri проводит на трассе в Имоле, где недавно состоялся Гран При Эмилии-Романьи.

О пилоте, который в настоящее время занимает 3-е место в общем зачете Ф2, практически в открытую говорят как о человеке, который в следующем году сменит в составе итальянской команды Даниила Квята. Недвусмысленные заявления в последние дни делали и руководитель AlphaTauri Франц Тост, и консультант концерна Red Bull (которому принадлежит команда) Хельмут Марко.

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Юки Цунода

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Сегодняшние тесты Цунода проводит на автомобиле Toro Rosso STR13, построенном командой (сменившей имя прошлой зимой) для участия в сезоне 2018 года. В течение дня пилот должен проехать около 300 километров.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Октябрьские тесты Alpha Tauri в Имоле
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri

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