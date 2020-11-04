Юки Цунода, выступающий в Формуле 2, сегодня впервые сел за руль автомобиля Формулы 1. Японец стал единственным участником частных тестов, которые команда AlphaTauri проводит на трассе в Имоле, где недавно состоялся Гран При Эмилии-Романьи.

О пилоте, который в настоящее время занимает 3-е место в общем зачете Ф2, практически в открытую говорят как о человеке, который в следующем году сменит в составе итальянской команды Даниила Квята. Недвусмысленные заявления в последние дни делали и руководитель AlphaTauri Франц Тост, и консультант концерна Red Bull (которому принадлежит команда) Хельмут Марко.

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Сегодняшние тесты Цунода проводит на автомобиле Toro Rosso STR13, построенном командой (сменившей имя прошлой зимой) для участия в сезоне 2018 года. В течение дня пилот должен проехать около 300 километров.