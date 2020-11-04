Цунода идет на смену Квяту. Фотогалерея первых тестов японца в Формуле 1
Команда AlphaTauri проводит частные тесты на автодроме в Имоле
Юки Цунода, выступающий в Формуле 2, сегодня впервые сел за руль автомобиля Формулы 1. Японец стал единственным участником частных тестов, которые команда AlphaTauri проводит на трассе в Имоле, где недавно состоялся Гран При Эмилии-Романьи.
О пилоте, который в настоящее время занимает 3-е место в общем зачете Ф2, практически в открытую говорят как о человеке, который в следующем году сменит в составе итальянской команды Даниила Квята. Недвусмысленные заявления в последние дни делали и руководитель AlphaTauri Франц Тост, и консультант концерна Red Bull (которому принадлежит команда) Хельмут Марко.
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Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода и Франц Тост
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода, AlphaTauri
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Сегодняшние тесты Цунода проводит на автомобиле Toro Rosso STR13, построенном командой (сменившей имя прошлой зимой) для участия в сезоне 2018 года. В течение дня пилот должен проехать около 300 километров.
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|Октябрьские тесты Alpha Tauri в Имоле
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